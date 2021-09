"Range Sniper" von Matrixport bietet Besitzern von Stablecoins hohe Zinsen und die Möglichkeit, Bitcoin zu erhalten

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Singapur (ots/PRNewswire) - Vorreiterprodukt mit Jahreszinsen von bis zu 200 ProzentMatrixport, die am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte in Asien, gab heute die Lancierung von 'BTC-U Range Sniper' bekannt, eines innovativen Produkts mit Vorreiterrolle, das höhere Zinserträge bietet, wenn sich der Preis von Bitcoin (BTC) innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegt.'BTC-U Range Sniper' bietet Jahreszinsen zwischen 6 und 200 Prozent, entweder in USDT/USDC oder BTC, abhängig vom Preis von BTC bei Transaktionserfüllung. Wenn der Erfüllungspreis über dem angegebenen Bereich liegt, wird der minimale effektive Jahreszinssatz von 6 Prozent in USDC ausgezahlt, wenn der Erfüllungspreis unter dem Bereich liegt, wird die Kapitaleinlage in BTC umgewandelt, ebenfalls mit einem garantierten Jahreszinssatz von 6 Prozent. Wenn der Erfüllungspreis innerhalb des Bereichs liegt, erhält der Anleger einen effektiven Jahreszinssatz von bis zu 200 Prozent in USDC.John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, sagte: "Stablecoins sind ein wichtiger Fiat-Zugang und waren ein großartiger Einstiegspunkt für Kryptointeressierte. Viele Inhaber von Stablecoins wollen sich jedoch nun BTC holen und dabei höhere Erträge erhalten. 'BTC-U Range Sniper' ist ein benutzerfreundliches Krypto-Investmentprodukt, wobei wir den Anlegern dabei helfen, weiterhin attraktive Stablecoinerträge zu erhalten oder die BTC innewohnende Volatilität auszunutzen, um mehr BTC zu sammeln."Nach der jüngsten Einführung von 'ETH2.0 Staking Earn' ist 'BTC-U Range Sniper' ein weiteres innovatives Pionierprodukt von Matrixport, das ausgelegt ist, bessere Renditen zu erzielen.Ab heute, den 6. September 2021, können Benutzer das Produkt während der Investitionsperiode jeden Montag von 18:00 bis 20:00 SGT reservieren.Weitere Informationen über 'BTC-U Range Sniper' finden Sie in diesem Informationsblatt (https://drive.google.com/file/d/1doJ4JeX9gBTRlWNmhSWv-SeUU014Racd/view?usp=sharing).Informationen zu MatrixportMatrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody(TM), Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 230 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.Instagram: @matrixport_ (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en)Twitter: @realMatrixport (https://twitter.com/realMatrixport?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)LinkedIn: @Matrixport (https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608600/Matrixport_BTC_U_Range_Sniper_Matrixport.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1608601/Matrixport_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt (Wachsman)Bee ShinSenior Consultantmatrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuell