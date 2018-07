Ranga Yogeshwar ehrt Camelot ITLab als Innovationsführer / Auszeichnung für besondere Innovationskraft

Mannheim (ots) - Als führendes Beratungsunternehmen für dieDigitalisierung von Wertschöpfungsketten wurde Camelot InnovativeTechnologies Lab (Camelot ITLab) mit dem "TOP 100 Innovationspreis"ausgezeichnet. Das Unternehmen hatte zuvor an einem anspruchsvollen,wissenschaftlichen Auswahlprozess teilgenommen. Der Mentor desInnovationswettbewerbs, Ranga Yogeshwar, übergab den Preis im Rahmeneiner feierlichen Zeremonie am vergangenen Freitag in Ludwigsburg.In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte derDigitalisierungsspezialist besonders mit seinem Innovationsklima undder Organisation seiner innovativen Prozesse. "EffektiveInnovationsprozesse sind für uns als Beratungs- undTechnologiespezialist nicht die Kür, sondern Pflicht", kommentiertSteffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. Ein wichtigerBestandteil des Innovationsmanagements bei Camelot sind die Centersof Digital Innovation, die sich interdisziplinär und über dieAbteilungen hinweg einem Innovationsthema widmen. "Hier trifftTechnologiekompetenz auf konkrete Anwendungsfälle, der Prozessexperteauf den Innovationsexperten", erläutert Steffen Joswig den Ansatz.Dass die Innovationsstrategie fruchtet, zeigt die stetig steigendeZahl an innovativen Konzepten und Lösungen, die Camelot im Rahmen vonDigital EXPERIENCE² für seine Kunden entwickelt. Dieses einzigartigeProdukt- und Serviceportfolio ermöglicht die Identifizierung undImplementierung individueller digitaler Anwendungsfälle in wenigerals vier Wochen. Basierend auf SAP-Leonardo-Foundation-Technologienunterstützt Digital EXPERIENCE² Kunden dabei, den potenziellen Returnon Investment neuer digitaler Technologien zu erleben und zubeschleunigen.Blockchain-PionierWas den Megatrend Blockchain betrifft, bietet Camelot nicht nurtheoretische Konzepte, sondern vor allem auch praxiserprobteBlockchain-Anwendungen für verschiedene Branchen undGeschäftsprozesse. Die neueste Blockchain-Innovation von Camelot istHypertrust X-Chain, eine patientenzentrierte Blockchain-Anwendung fürDatensicherheit bei innovativen Krebstherapien. Mit den TrustedComputing Appliances bietet Camelot zudem eine Lösung für dasDatenschutzproblem in der Blockchain.Ein weiteres Innovationsbeispiel ist der erste Chatbot für dasStammdatenmanagement, der die Produktivität im Stammdatenmanagementerhöht und eine völlig neue Benutzererfahrung garantiert. Auch imBereich Logistik arbeitet Camelot an verschiedenen Initiativen zurNutzung neuer innovativer Technologien. Ein Beispiel ist dieIntegration eines neuronalen Netzwerkalgorithmus in SAPTransportation Management. Diese Lösung hilft, Ladeanforderungenpräziser zu prognostizieren und Transportkosten zu senken. Im BereichSupply Chain Management ist Camelot Pionier und Innovator für dieUmsetzung des revolutionären neuen Ansatzes "Demand-Driven SupplyChain Management" in SAP-basierten Lösungen.Als einziger Wettbewerb in Deutschland beleuchtet TOP 100 dieInnovationskraft eines Unternehmens aus unterschiedlichenBlickwinkeln. Im Fokus stehen dabei nicht einzelne Erfindungen,sondern die Prozesse und die Unternehmenskultur, die dieseInnovationen erst ermöglicht haben. Wissenschaftlicher Leiter von TOP100 ist Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurshipund Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell