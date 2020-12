Randstad RiseSmart beschleunigt die interne und überbetriebliche Talentmobilität und hilft Arbeitgebern durch Plattformverbesserungen, Entlassungen zu vermeiden

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Der globale Anbieter für Outplacement und Talentmobilität Randstad RiseSmart (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=548876336&u=https%3A%2F%2Fwww.randstadrisesmart.nl%2F&a=Randstad+RiseSmart) kündigte heute zwei neue Lösungen an, die einstellende Manager und Personalvermittler schneller als je zuvor mit qualifizierten Talenten innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens in Kontakt bringen: RiseSmart FirstLook(TM), Recruiter und Enterprise Editions.Während Millionen von Menschen auf der ganzen Welt infolge der Pandemie derzeit arbeitslos sind, suchen auch Arbeitgeber nach der Besetzung von Millionen von Stellen. In den USA zum Beispiel sind 10 Millionen Menschen arbeitslos, während es gleichzeitig 6,4 Millionen offene Stellen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=875035218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D3508053354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bls.gov%252Fnews.release%252Fjolts.nr0.htm%26a%3D6.4%2Bmillion%2Bopen%2Bjobs&a=6%2C4+Millionen+offene+Stellen) gibt. Die Arbeitslosenquote der Europäischen Union beträgt derzeit 7,5 % (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=1005564138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D397559562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Feurostat%252Fdocuments%252F2995521%252F10663786%252F3-30102020-CP-EN.pdf%26a%3Dcurrently%2B7.5%2525&a=derzeit+7%2C5%C2%A0%25), während 1,6 % der Arbeitsplätze (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=1722198724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D469880050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Feurostat%252Fstatistics-explained%252Findex.php%252FJob_vacancy_statistics%2523%253A%257E%253Atext%253DJob%252520vacancies%252520between%2525202018%252520and%2525202020%252C-The%252520job%252520vacancy%2526text%253DIn%252520the%252520EU%25252D27%25252C%252520the%252CTable%2525201%252520and%252520Figure%2525204.%26a%3D1.6%2525%2Bof%2Bjobs&a=1%2C6%C2%A0%25+der+Arbeitspl%C3%A4tze) vakant bleiben. In Australien zeigten die jüngsten Daten 926.200 Arbeitslose (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=2788488204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D264540669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.abs.gov.au%252Fstatistics%252Flabour%252Femployment-and-unemployment%252Flabour-force-australia%252Flatest-release%26a%3D926%252C200%2Bunemployed%2Bindividuals&a=926.200+Arbeitslose) und 206.000 offene Stellen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=3426333996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D730614151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.abs.gov.au%252Fstatistics%252Flabour%252Femployment-and-unemployment%252Fjob-vacancies-australia%252Flatest-release%26a%3D206%252C000%2Bopen%2Bjobs&a=206.000+offene+Stellen).Die FirstLook Recruiter Edition richtet sich an Personalvermittler und Talentakquiseteams auf der ganzen Welt und bietet ihnen kostenlos die Möglichkeit, in dem gesamten globalen Netzwerk aktiver Arbeitssuchender von RiseSmart nach Talenten zu suchen. Darüber hinaus sammelt die FirstLook Recruiter Edition auch Talente aus allen kundenspezifischen Talentverzeichnissen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=1026987863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D2133447355%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252Ftalent-connections%26a%3Dtalent%2Bdirectories&a=Talentverzeichnissen) von RiseSmart, um Arbeitssuchenden in Echtzeit Zugang zu gewähren, sobald sie dem Markt zur Verfügung stehen. Die im September angekündigten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=1844428510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D3725855580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252Fpress-release%252Frandstad-risesmart-launches-talent-directories%26a%3DAnnounced%2Bin%2BSeptember&a=Die+im+September+angek%C3%BCndigten) Talentverzeichnisse von RiseSmart sind öffentlich zugängliche Websites, die Kunden ohne zusätzliche Kosten nutzen können. Sie tragen dazu bei, die Chancen der betroffenen Arbeitssuchenden auf eine neue Stelle zu erhöhen.Die FirstLook Enterprise Edition ist für RiseSmart Kunden verfügbar und bietet zusätzlichen Wert, indem sie es den Talentteams in den Unternehmen ermöglicht, die passenden Personen für die jeweiligen Arbeitsplätze und die passenden Arbeitsplätze für die jeweiligen Personen zu finden. Auf diese Weise können die Unternehmen die interne und überbetriebliche Mobilität der Mitarbeiter verbessern und die Zahl der von Entlassungen betroffenen Arbeitnehmer minimieren.Mitarbeiter können für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden, darunter:- Interne Jobs, Auftritte und Projekte- Stellen bei anderen Abteilungen und Partnerunternehmen- Möglichkeiten innerhalb des Jobnetzwerks von RiseSmart- Möglichkeiten auf dem freien Arbeitsmarkt "Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen gezwungen sind, Mitarbeiter aus einem Geschäftsbereich zu entlassen und gleichzeitig für offene Stellen in anderen Bereichen oder Partnerunternehmen rund um den Globus zu rekrutieren", so Kevin Gounden, Senior Vice President of Products and Global Expansion bei Randstad RiseSmart. "Einige unserer Kunden berichten uns, dass bis zu 70 % ihrer entlassenen Mitarbeiter zu Bumerangangestellten werden. Dieser ineffiziente Talentkreislauf ist nicht nur ein kostspieliger Wissensabfluss für Unternehmen, sondern auch verheerend für die Mitarbeiter, insbesondere in der gegenwärtigen Wirtschaftslage. Als Partner vieler globaler Unternehmen sehen wir die Möglichkeit, die Kluft zu überbrücken, in der einige unserer Kunden Mitarbeiter entlassen müssen, während andere aktiv einstellen. Mit der FirstLook Enterprise Edition können Unternehmen die Talentmobilität maximieren, indem sie den Abgleich zwischen ihren risikobehafteten Talenten und offenen Stellen in unserem globalen Netzwerk automatisieren. Wir freuen uns, unseren Kunden ein völlig neues Niveau an Transparenz, Bewegungsfluss und Innovation bei internen und unternehmensübergreifenden Mobilitätslösungen bieten zu können."Mit der FirstLook Enterprise Edition können interne Personalchefs und Personalvermittler leichter die richtigen Talente finden, um offene Stellen zu besetzen, sei es innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Sie erhalten hierfür eine priorisierte Liste mit passenden Stellen aus mehreren internen und externen Talentpools. Die Lösung bietet den Mitarbeitern mehr Kontrolle über ihre eigenen Karriereoptionen, weil für sie geeignete Stellen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten gefunden werden können."Die globale Pandemie hat in der Arbeitswelt enorme Veränderungen ausgelöst, die sich darauf beziehen, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten und wer arbeitet", erklärte Dan Davenport, Präsident und General Manager bei Randstad RiseSmart. "Wir setzen uns dafür ein, Unternehmen durch nahtlose Talentmobilität dabei zu unterstützen, Entlassungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Dazu gehört, dass wir unseren Kunden über FirstLook einen direkten Einblick in die verschiedenen Talentpools geben, damit sie sich die Personen und ihre Fähigkeiten ansehen können. Die Arbeitgeber können dadurch vertikal, lateral oder über die gewünschten Ökosysteme hinweg die jeweiligen offenen Stellen mit geeigneten Personen besetzen."Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.randstadrisesmart.com/talent-connections (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3012125-1&h=534656163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3012125-1%26h%3D3610061350%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252Ftalent-connections%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.randstadrisesmart.com%252Ftalent-connections&a=https%3A%2F%2Fwww.randstadrisesmart.com%2Ftalent-connections).Informationen zu Randstad RiseSmartRandstad RiseSmart ist der am schnellsten wachsende Anbieter in den Bereichen Career Transition und Talent Mobility. Das Unternehmen ist eine Betriebsgesellschaft von Randstad N.V., einem globalen Anbieter flexibler Arbeits- und Personaldienstleistungen, der jährlich mehr als zwei Millionen Kandidaten dabei unterstützt, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Unsere Lösungen für Outplacement, Karriereentwicklung, Personalumschichtung und zeitgemäßes Tech & Touch stärken die Arbeitgebermarken, verbessern die Mitarbeiterbindung und binden Talente wieder an das Unternehmen. Arbeitgeber nutzen unser Leistungsangebot, weil wir durch Experten-Coaching, professionelle Markenbildung, aktuelle Ressourcen und On-Demand-Analysen hervorragende Ergebnisse liefern können. Heute sind wir ein vertrauenswürdiger Partner von erfolgreichen Unternehmen in mehr als 40 Branchen und bieten Dienstleistungen in über 100 Ländern und 40 Sprachen an. Unsere Passion und unser Engagement für Innovation, Reaktionsfähigkeit und Ergebnisse haben uns umfassende Anerkennung und Auszeichnungen von Organisationen wie Bersin by Deloitte, Gartner Inc., Brandon Hall Group und Fortune Magazine eingebracht. 