Randstad: Kann das wirklich gut gehen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Randstad, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.08.2018, 02:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Amsterdam mit 53,71 EUR.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Randstad entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Randstad. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,7 und liegt mit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services) von 38,33. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Randstad auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Randstad hat mit einer Dividendenrendite von 3,87 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,21%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Commercial Services"-Branche beträgt +1,66. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Randstad-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.