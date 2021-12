Randstad Impf-Finder mit Terminen von über 500 Impfanbietern / Impftermine sofort buchen

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) -Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung, doch erneut ist es schwierig, einen Corona-Impftermin zu ergattern. Ob Booster oder Erstimpfung - mehr als 500 Ärzte sind mit ihrem Impfangebot im Randstad Impf-Finder zu finden.Angesichts der alarmierenden Infektionszahlen und nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut für eine Corona-Auffrischungsimpfung ist die Nachfrage nach Impfterminen wieder enorm angestiegen. Mit täglich mehr registrierten Ärzten und Impfstellen, die ihr Impfangebot über die App verfügbar machen, ist der Randstad Impf-Finder eine wertvolle und unkomplizierte Unterstützung bei der Terminsuche.Übersichtskarte und Push-Nachrichten erleichtern die AuswahlDer Impf-Finder zeigt nach Auswahl des gewünschten Ortes, des Impfstoffs und der Altersklasse "unter oder über 18 Jahre" verfügbare Impftermine innerhalb eines eingestellten Radius von bis zu 100 Kilometern. Die im Impf-Finder registrierten Ärzte verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet. Eine Übersichtskarte verdeutlicht das Angebot. Wer beispielsweise in der Nähe seines Aufenthaltsortes aktuell keinen Termin erhält, kann anhand der Karte eine Region mit großem Impfangebot auswählen, um dort zu einer Impfung zu gelangen. Besonders benutzerfreundlich ist auch die Push-Funktion, die über neu verfügbare Termine informiert.100.000 Downloads im November"Wir verzeichnen aktuell eine riesige Nachfrage nach dem Impf-Finder", erklärt Carsten Priebs, der als CIO bei Randstad Deutschland den Impf-Finder mit seinem Team entwickelt hat. "Während der Sommermonate kamen nur vereinzelt neue User hinzu, im November ist die App jedoch fast 100.000 Mal heruntergeladen worden. Bisher wurden rund 60.000 Impftermine über den Impf-Finder vermittelt. Damit leistet Randstad einen bedeutenden Beitrag zur Steigerung der Impfquote in Deutschland."Auch die Anzahl der im Impf-Finder registrierten Impfanbieter hat sich seit Juli verdoppelt - und liegt mittlerweile bei über 500. Prominenter Neuzugang ist die Stadt Heidelberg, die bis zu 200 Impftermine täglich über den Impf-Finder koordiniert. "Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens haben wir unser Impfangebot wieder stark ausgeweitet. Gemeinsam mit der Stadt Heidelberg hat die Heidelberger Ärzteschaft neue Impfstützpunkte eröffnet beziehungsweise wiederbelebt," erklärt Drs./NL Albertus Arends, Stellvertretender Vorsitzender der Ärzteschaft Heidelberg und Pandemiebeauftragter Rhein-Neckar-Kreis der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. "Für die Terminkoordinierung nutzen wir den Randstad Impf-Finder. Das Einstellen der zur Auswahl stehenden Termine ist für uns ebenso einfach wie die Terminbuchung für die Impfwilligen - das ist eine enorme Hilfe für uns als Organisatoren. Seit wir unser Angebot publik gemacht haben, werden unsere Termine über den Impf-Finder im Minutentakt gebucht."Über den Impf-FinderDer Impf-Finder von Randstad ist ein Matching-Tool, über das Impfberechtigte wie Impfzentren, Arztpraxen oder Betriebsärzte kurzfristig und unkompliziert Impftermine anbieten können. Bei Terminbuchung erhalten User einen QR-Code oder alternativ eine Buchungsnummer als Eintrittsbestätigung beim Impfzentrum oder in der Arztpraxis. Neben Deutsch stehen zwölf zusätzliche Sprachen wie beispielsweise Türkisch, Polnisch, Arabisch (Syrisch) oder Rumänisch zur Auswahl, um mögliche Sprachbarrieren abzubauen und die Anwendung möglichst vielen Impfinteressierten zugänglich zu machen.Der Impf-Finder ist als kostenfreie App im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randstadservices.digitalfactory.vaccinebuddy) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/impf-finder/id1557854652) von Apple verfügbar und wurde bisher rund 400.000 Mal heruntergeladen. Um Ärzten das Einstellen von Impfterminen zu erleichtern, kann zudem eine Web-Version (https://randfactory.outsystemsenterprise.com/impffinder/) genutzt werden. Weitere Informationen zum Impf-Finder von Randstad unter www.randstad.de/impf-finder (http://www.impf-finder.de).Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 38.300 Mitarbeitern und rund 500 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 1,56 Milliarden Euro (2020). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2020), über 568.800 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 4.700 Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.