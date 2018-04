Randale im Wartezimmer

Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 12. April 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergStephanie Haiber moderiert die Sendung des Südwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Zucker - gefährliche Droge oder harmloses Nahrungsmittel? Menschenin Baden-Württemberg verzehren im Schnitt 34 Kilo Zucker im Jahr proPerson. Das ist zu viel, sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO)und fordert, den Konsum auf ein Viertel zu reduzieren. Doch vieleLebensmittel enthalten versteckten Zucker. Selbst Brot ist nicht freidavon. Dabei gilt Zucker als Ursache von Übergewicht. Außerdemfördere er Krankheiten wie Diabetes und erhöhe das Risiko fürHerzkrankheiten und Krebs. Deshalb haben Frankreich, Ungarn, Mexikound kürzlich auch Großbritannien eine Steuer auf stark zuckerhaltigeGetränke eingeführt. Doch die schwarz-rote Regierungskoalition inBerlin lehnt eine Zuckersteuer ab und setzt auf Appelle undSelbstverpflichtungen der Industrie. Reicht das oder geht es nichtohne Zuckersteuer? Gast im Studio ist Günter Tissen von der"Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V.".Vor Ort: Auf ZuckerVor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf ist unterwegs auf den Spurendes Zuckers - von Babynahrung bis zum Joghurt. Sie testet, ob es auchohne zusätzlich zugefügten raffinierten Zucker schmeckt. Wäre derkomplette Verzicht auf Zucker eine Lösung?Randale im WartezimmerAggressive, pöbelnde Patienten gehören inzwischen zumPraxisalltag, auch von Hausärzten. Größere Kliniken im Landbeschäftigen sogar Sicherheitsdienste. Und das StuttgarterRobert-Bosch-Krankenhaus muss fast täglich die Polizei alarmieren.Wildpinkler-Parkplatz versinkt in FäkalienZwischen zwei Seen, im Naherholungsgebiet von Fronreute, verkommtein Parkplatz zur Freiluft-Kloake. Die Gemeinde würde gerne einToilettenhäuschen bauen. Doch Geld vom Bund für Toiletten gibt es nurbei Straßen ab vier Spuren.Kampf den FunklöchernFunkstille auf dem Handy - kein Netz. Das kann man imSchwarzwaldtal eher verstehen als in der Landeshauptstadt. Doch auchin Stuttgart ist das Funknetz löchrig. Mit einer Funklochmelde-Appwill Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Abhilfe schaffen.Folie statt FreilandSpargel im April, kurz darauf Erdbeeren und Himbeeren -Plastikfolie auf den Feldern macht es möglich. Während Gemüse undObst darunter gedeihen, finden Vögel auf Folienfeldern keine Nahrungmehr. Und was wird am Ende aus dem Plastikmüll?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell