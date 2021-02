Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon, fügt 1 Mio. Aktien zu seinem persönlichen Bestand hinzu

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 22. Februar 2021. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein President und CEO, Rana Vig, eine Million Aktien zu seinem Bestand an Aktien von Blue Lagoon hinzugefügt hat, wodurch dieser nunmehr auf insgesamt 3.264.268 Aktien erhöht wurde, was etwa 4,5 Prozent der gesamten emittierten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung