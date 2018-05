Ramsey Crookall & Co. Ltd investiert für Wachstum und verschreibt sich der Wealth-In-One-Lösung von Objectway

London (ots/PRNewswire) -Die Wealth-in-One-Lösung von Objectway wird Ramsey Crookall einevollständig integrierte und innovative Lösung bieten, um sein Angebotfür Kunden zu stärkenObjectway, ein führender Lösungsanbieter für Investmentmanagementund digitale Software für die weltweite Finanzdienstleistungsbranche,gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag für dieLieferung und Implementierung von Wealth In One unterzeichnet hat,die digitalfähige Vermögensverwaltungslösung bei Ramsey Crookall.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/662702/Objectway_Logo.jpgRamsey Crookall ist das älteste unabhängige Unternehmen vonAktienhändlern und Investmentmanagern der Isle of Man, und es bietetumfassende Dienstleistungen für Aktienhandel und Vermögensverwaltungfür private und institutionelle Kunden und Berater an.Objectway stattet Ramsey Crookall bereits mitAbwicklungsfähigkeiten aus und wird dies nun durch CRM, Onboardingund einen digitalen Service für alle Kanäle und alle Geräte ergänzen,durch die Bereitstellung der vollständig integrierten Lösung Wealthin One, um dessen Betriebsaktivitäten voll zu unterstützen und seineDigitalfähigkeiten erheblich zu verstärken. Dies wird es RamseyCrookall möglich machen, seine Kunden flexibel und effizient auf einedigitale Weise zu bedienen."Wir bei Ramsey Crookall sind stolz darauf, unseren Kunden einenerstklassigen Service zu liefern, und wir sind bereit, in Technologiezu investieren, um dies möglich zu machen", sagte Joanna Crookall,CEO. "Kunden verlangen mehr Informationen und schnellere Interaktionvon uns, während wir neue Wege zur Automatisierung finden müssen, umeinen effektiveren Service zu erbringen. Die Wealth-in-One-Lösungvon Objectway wird sicherstellen, dass wir weiterhin dasServiceniveau erbringen, das unsere Kunden von uns erwarten, und zwarin der maßgeschneiderten Form, die sie verlangen. Doch das Wichtigstedabei ist mehr Flexibilität und Agilität, um unsere Expansion zuunterstützen.""Wir pflegen mit Ramsey Crookall seit einigen Jahren einePartnerschaft, und wir freuen uns sehr, gemeinsam ein neues Kapitelaufzuschlagen", sagte Luigi Marciano, CEO von Objectway. "Einerstarken Konkurrenz zum Trotz konnte Ramsey Crookall den Wert und dieVorteile eines einzigen Anbieters für eine vollständig integrierte,vollständig gemanagte und digitale Lösung erkennen. Dies bestätigt,dass die digitale Interaktion heutzutage entscheidend ist, um Kunden,Investmentmanager und das Unternehmen zu befähigen, effizient aufhybride Art und Weise über eine sichere und vollständigregulierungskonforme Umgebung zu kooperieren."Objectway ist ein führender Anbieter von Finanzsoftware unddigitalen Lösungen für die weltweite Finanzdienstleistungsbranche undbedient Kunden in 15 Ländern. Objectway beschäftigt mehr als 500Mitarbeiter, die über 100.000 Investmentmanager unterstützen, diemehr als eine Billion Euro an Vermögenswerten verwalten.Das im Jahr 1946 gegründete Unternehmen Ramsey Crookall ist dasälteste unabhängige Unternehmen von Aktienhändlern undInvestmentmanagern der Isle of Man. Indem wir nur die wirklich bestenMitarbeiter beschäftigen, schaffen wir einen echten Wert für unsereprivaten und institutionellen Kunden, Treuhandgesellschaften undRentenfonds.Besuchen Sie die Website von Objectway: http://www.objectway.comBesuchen Sie die Website von Ramsey Crookall:https://ramseycrookall.com/Pressekontakt:Maya Abdelaziz0039-348-406-8142maya.abdelaziz@objectway.comOriginal-Content von: Objectway Financial Software, übermittelt durch news aktuell