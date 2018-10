Ramphastos Investments übernimmt niederländischen Einzelhändler HEMA

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Außereuropäische Expansion des in Amsterdam ansässigenUnternehmens geplantDie beteiligten Parteien haben bekanntgegeben, dass RamphastosInvestments ("Ramphastos") - das Investmentunternehmen desUnternehmers Marcel Boekhoorn - beabsichtigt, HEMA zu übernehmen.Mit dem neuen Eigentümer kann HEMA sich in den kommenden Jahren ganzauf die Beschleunigung der internationalen Expansion, auf dasOnline-Wachstum und die Verbesserung der Profitabilitätkonzentrieren.Internationale ExpansionHEMA mit Firmensitz in Amsterdam geht Partnerschaften mitinternationalen Anbietern wie der Apparel Group im Nahen Osten ein.So wird HEMA von einer Einzelhandelskette zu einer internationalenMarke. Diese Entwicklung möchte HEMA in den kommenden Jahrenweiterführen. HEMA sucht daher auch nach Möglichkeiten, um die Anzahlinternationaler Partner zu erweitern und so die Expansion zubeschleunigen.Mit Ramphastos als neuem Eigentümer wird HEMA noch besser in derLage sein, die Wachstumsambitionen des Unternehmens umzusetzen. DasInvestitionsniveau in die internationale Expansion inner- undaußerhalb von Europa sowie in die Kernmärkte Niederlande und Belgienund den E-Commerce wird erhöht.Tjeerd Jegen, CEO von HEMA: "Ich freue mich sehr darüber, dasRamphastos der neue Eigentümer von HEMA wird. Das ist das besteSzenario für HEMA, unsere Kunden, Mitarbeiter und Franchisenehmer. Inden letzten Jahren haben Marcel Boekhoorn und sein Team starkesEngagement für ihre Portfoliounternehmen an den Tag gelegt,Unternehmertum angeregt und eine ausgeprägte Investitionsvisiondemonstriert. Dies ebnet den Weg, um mit unserem neuen Eigentümer undden Franchisenehmern an einem stärkeren und finanziell gesunden HEMAzu arbeiten."Marcel Boekhoorn, Unternehmer und Eigentümer von Ramphastos: "HEMAist eine Kultmarke mit fantastischen Aussichten auf deminternationalen Markt. Diese Übernahme entspricht meiner Ambition,Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen. Zusammen mit den Mitarbeiternund Franchisenehmern möchte ich HEMA dabei unterstützen, zu einerWeltmarke zu werden."Hinweis: Der Zentralbetriebsrat von HEMA hat inzwischen einepositive Stellungnahme zur beabsichtigten Übernahme abgegeben.Außerdem wird die Transaktion noch der Kartellbehörde zur Genehmigungvorgelegt. Die beteiligten Parteien haben beschlossen, keinefinanziellen Details bekanntzugeben.Informationen über HEMASeit 1926 macht HEMA das tägliche Leben der Kunden schöner undeinfacher. Die Produkte und Dienstleistungen von HEMA zeichnen sichdurch hohe Qualität und holländisches Design zu attraktiven Preisenaus. Bei uns ist der Kunde immer die Nummer 1. HEMA hat 30.000 eigeneProdukte und Dienstleistungen, über 750 Filialen in 9 Ländern und gut19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Informationen über Ramphastos InvestmentsRamphastos Investments ist das Investmentunternehmen desniederländischen Unternehmers Marcel Boekhoorn. Ramphastos hatderzeit (überwiegend Mehrheits-) Beteiligungen an mehr als 30Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren. Marcel Boekhoorns Laufbahnbegann 1981 als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche. 1994lancierte er seinen eigenen Risikokapital- und InvestitionsfondsRamphastos Investments, den er bis heute leitet. Marcel Boekhoorn hatverschiedenen Unternehmen zu Wachstum, Expansion undMarktführerschaft verholfen, indem er eine Buy-and-Build-Strategieverfolgt und neue Kunden, Geschäftspartner und die stärkstenManagementteams für sich gewinnt. Er sorgt nicht nur für die aktiveUnterstützung von Portfoliounternehmen, indem er ihnen bei derStrategiebestimmung hilft; er spielt auch eine wichtige Rolle bei derRealisierung ihrer Unternehmensziele. Beispiele für erfolgreicheInvestitionen sind Bakker Bart, Telfort und der High Tech CampusEindhoven.Pressekontakt:HEMA B.V.Abteilung UnternehmenskommunikationNDSM-straat 101033 SB AmsterdamNiederlandeT: +31 (0)20-3114970@: corporatecommunicatie@hema.nlOriginal-Content von: HEMA B.V., übermittelt durch news aktuell