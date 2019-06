Rammstein: Stadiontournee geht 2020 in die zweite Runde! (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn es noch an Beweisen fehlte, dass Rammstein zu den momentangrößten Bands der Welt gehören, sollte die Sache nach derVeröffentlichung von "Rammstein", dem 7. Album der Band, und demersten Teil der Stadiontour endgültig klar sein. Denn da gab es:seitenweise Feuilleton-Diskussionen, der Sprung auf Platz 1 derAlbumcharts in vielen europäischen Ländern, begeistertes Fan-Feedbackauf das Album und beeindruckende Kritiken zur Tour, die in Rekordzeitausverkauft war. Die neue Stadion-Bühnenkonstruktion, die Funken undFlammen schlagende Show, die perfekt eingespielte Band, der Humor unddas Pathos der Rammstein-Inszenierung - all das gibt es in dieserGröße und Qualität in der Musiklandschaft eben selten. Da ist es nurfolgerichtig, dass Rammstein allen Fans und jenen, die es noch werdenwollen, neue Gelegenheiten bieten, ihre "Mega-Show" (Merkur) zuerleben, die mit "sehr viel Feuerwerk, viel Knall und Rauch"(Süddeutsche Zeitung) im Moment die europäischen "Stadien beben"lässt (Nordkurier). Denn Rammstein legen nach und verkünden heute:2020 geht die erste Stadiontournee ihrer Geschichte in eine zweiteRunde!EUROPE STADIUM TOUR 202025.05.2020 Klagenfurt am Wörthersee, Wörtherseestadion29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena06.06.2020 Zürich, Stadion Letztgrund07.06.2020 Zürich, Stadion Letztgrund10.06.2020 Ostend, Park de Nieuwe Koers17.06.2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields24.06.2020 Nijmegen, Goffertpark27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion04.07.2020 Berlin, Olympiastadion09.07.2020 Lyon, Groupama Stadium13.07.2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino17.07.2020 Warschau, PGE Narodowy21.07.2020 Tallinn, Tallinn Song Festival Grounds26.07.2020 Trondheim, Granåsen31.07.2020 Göteborg, Ullevi Stadium04.08.2020 Aarhus, Ceres ParkUK Termine folgen demnächst.Der Vorverkauf der Rammstein Europa Stadion Tour 2020 beginnt amFreitag, 05.07.2019, 11:00 Uhr.Informationen und Ticketlinks unter rammstein.com.Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" haben die Möglichkeitbereits ab Mittwoch, 03.07.2019, 11:00 Uhr bis Donnerstag,04.07.2019, 11:00 Uhr exklusiv über eventim.com/rammstein Tickets zuerwerben.Da es sich hierbei um ein limitiertes LIFAD-Ticketkontingenthandelt, besteht keine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets imFanclub-Vorverkauf erhält. Alle Uhrzeiten beziehen sich auf dielokale Zeit im jeweiligen Land.Um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, Tickets zufairen Preisen zu erwerben, bitten wir Folgendes zu beachten: AlleInformationen zu legitimierten Vorverkaufsseiten für den offiziellenVorverkauf finden sich unter rammstein.com. Bei allen anderenTicketanbietern, die Rammstein-Tickets zum Kauf anbieten, handelt essich um NICHT AUTORISIERTE Händler. Rammstein-Tickets, die von nichtautorisierten Händlern erworben werden, berechtigen nicht zumEintritt.Wir empfehlen allen Ticket-Interessenten, sich bereits im Vorfeldbei den Ticketsystemen ein Kundenkonto anzulegen, um später, beiBeginn des Vorverkaufes, den Bestellprozess schneller abschließen zukönnen. Eine Personalisierung der Tickets findet länderabhängig statt(für die Konzerte in Deutschland sind sämtliche Ticketspersonalisiert). "Personalisiert" bedeutet, dass jedes Ticket an diePerson gebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist. InDeutschland können pro Kunde maximal sechs (6) Tickets pro Showerworben werden.Für alle anderen Shows kann die für jedes Land maximal beimKaufprozess angezeigte Anzahl an Tickets erworben werden. WeitereInformationen zur Limitierung und eventueller Personalisierung in deneinzelnen Ländern erfolgen während des Verkaufsprozesses und sindBestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jede Weitergabe derpersonalisierten Rammstein-Tickets ist untersagt. Der Ticketverkaufunterliegt den länderspezifischen Vorgaben des jeweiligenautorisierten Ticketanbieters und Veranstalters (für die Konzerte inDeutschland ist eine Rückgabe nur nach den AGB der MCT Agentur GmbHmöglich).Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufssoll möglichst vielen Fans die Chance gegeben werden, Tickets zufairen und nicht überhöhten Preisen zu erwerben.Alle Termine der Europa Stadion Tour 2020 finden unter der Leitungder MCT Agentur GmbH statt. Informationen zu allen Shows unterhttps://mct-agentur.com.Pressekontakt:MCT Agentur GmbH, Lena Meßmer, Strausberger Platz 2,10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00,Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell