Rammstein: Europa Stadion Tour zum neuen Album startet im Mai 2019! (FOTO)

Berlin (ots) -Am 17. September verkünden Rammstein auf ihren Websites: "Fastfertig! Aufnahmen von Orchester und Chor in Minsk für das siebteStudioalbum." Dazu veröffentlicht die Band zwei Fotos der Session undein Zitat aus ihrem Song "Adios", das auch die Arbeitsanweisung fürRammstein sein könnte: "Geigen brennen mit Gekreisch, Harfenschneiden sich ins Fleisch." Seit fast 10 Jahren wartenRammstein-Fans nun schon sehnsüchtig auf den Nachfolger des Albums"Liebe ist für alle da". Kein Wunder, dass die Ankündigung neuerMusik wie ein Lauffeuer durch die internationalen Medien ging. Nunlegen Rammstein noch einmal nach: Parallel zum Erscheinen ihresbisher unbetitelten neuen Albums (Frühjahr 2019) spielen Rammstein abMai 2019 die erste Stadiontournee ihrer Geschichte. Wer diedramatischen, perfekt inszenierten Liveshows der Band kennt, mag zwargedacht haben es ginge nicht mehr größer, aber bei Rammstein kann mansicher sein, dass die Band auch für diese, nun noch gewaltigerenBühnen, Außergewöhnliches geplant hat!EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland27.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena28.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena08.06.2019 München, Olympiastadion12.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion13.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion16.06.2019 Rostock, Ostseestadion22.06.2019 Berlin, Olympiastadion02.07.2019 Hannover, HDI Arena13.07.2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-ArenaTicketpreise: 55,00-105,00EUR zzgl. GebührenDer Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 08.11.2018, 10:00 Uhrexklusiv über eventim.com/rammstein.Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" haben die Möglichkeitbereits ab Montag, 05.11.2018, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 07.11.2018,10:00 Uhr Karten zu erwerben. Der Abschluss einerLIFAD-Mitgliedschaft ist auch innerhalb dieses Zeitraums noch möglichum so Tickets im Fanclub-Vorverkauf erwerben zu können. Da es sichhierbei um ein limitiertes LIFAD-Kartenkontingent handelt, bestehtkeine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets imFanclub-Vorverkauf erhält.Um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, Tickets zufairen Preisen zu erwerben, bitten wir Folgendes zu beachten:Der offizielle Vorverkauf findet ausschließlich beiwww.eventim.com/rammstein, und für München zusätzlich überwww.muenchenticket.de, statt. Bei allen anderen, nicht legitimiertenTicketanbietern, die Rammstein-Tickets zum Kauf anbieten, handelt essich um NICHT AUTORISIERTE Händler. Rammstein-Tickets, die von nichtautorisierten Händlern erworben werden, berechtigen nicht zumEintritt.Wir empfehlen allen Ticket-Interessenten, sich bereits im Vorfeldbei www.eventim.com/rammstein ein Kundenkonto anzulegen, um später,bei Beginn des Vorverkaufes, den Bestellprozess schneller abschließenzu können.Alle Tickets für Rammstein werden ausschließlich "personalisiert"verkauft. "Personalisiert" bedeutet, dass jedes Ticket an die Persongebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist. Sie istInhaber des Besuchsrechts und nur sie erhält Zutritt zurVeranstaltung. Jede Weitergabe der Rammstein-Tickets ist untersagt.Pro Kunde können maximal sechs (6) Tickets pro Show erworbenwerden. Jede Weitergabe der Tickets ist verboten. Im Falle vonKrankheit oder Verhinderung können die über Eventim erworbenen Kartenu.a. im fanSALE auf www.fansale.de und die über Muenchenticketerworbenen Karten u.a. über deine-fairen-tickets.muenchen.net nachMaßgabe der jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBder MCT Agentur GmbH) zurückgegeben werden.Alle Termine der Europa Stadion Tour 2019 finden unter der Leitungder MCT Agentur GmbH statt. Informationen zu allen Shows unterwww.mct-agentur.com.Pressekontakt:MCT Agentur GmbHLena Messmerpresse@mct-agentur.com+49 (0)30-53638200FACTORY 92Jan Clausenclausen@factory92.eu+49 (0)40 3890738Original-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell