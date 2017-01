Ramelow gegen Billig-Spirale bei Fleischprodukten

BERLIN (dpa-AFX) - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich auf der Grünen Woche in Berlin gegen einen fortgesetzten Billig-Wettbewerb bei Fleischprodukten ausgesprochen.



"Ich halte das für den falschen Weg", sagte er am Samstag am Rande des Ländertages auf der weltgrößten Ernährungs- und Agrarmesse der Deutschen Presse-Agentur. Eine Abkehr davon sei sowohl im Sinne der Landwirte als auch des Tierwohls. "Landwirte müssen von ihren Erträgen leben können und Tiere artgerecht gehalten werden."

Ramelow äußerte Verständnis für Bauern, Umwelt- und Tierschützer, die am Samstag in Berlin für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft demonstrierten. Unter dem Motto "Wir haben es satt!" zogen Tausende Menschen durch die Stadt.

Menschen müssten wieder ein Gefühl dafür bekommen, was gute Ernährung wert sei, sagte er. Dazu könnten unter anderem ein Schulfach Ernährungslehre und Schulküchen, die selbst kochen, beitragen. In der konventionellen Tierhaltung ist Thüringen nach Ramelows Einschätzung ein Beispiel dafür, dass auch größere Viehbestände artgerecht gehalten werden können./zei/DP/he