Ramelow für geplante Beschränkung von RKI-Kompetenzen

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Ministerpräsident Bode Ramelow hält es nach der Debatte um den verkürzten Genesenen-Status für richtig, dass dem Robert Koch-Institut (RKI) Kompetenzen entzogen werden sollen. Es sei ein "schwerer Fehler" gewesen, die Entscheidung über den Status aus der Hand zu geben, sagte der Linken-Politiker MDR Aktuell. In der Bevölkerung habe das zu Irritationen und zu viel Vertrauensverlust geführt. "Das muss wieder in Ordnung gebracht werden", sagte Ramelow. Bei einer Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch soll der Schritt voraussichtlich wieder rückgängig gemacht werden.

Im Januar hatte die plötzliche Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate für viel Kritik gesorgt. Die Politik hatte das RKI und das Paul-Ehrlich-Insitut erst kurz davor ermächtigt./bz/DP/eas