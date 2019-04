Ramadan-Fasten von Kindern und Jugendlichen

Berlin (ots) - Vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadanweisen der Kinderschutzbund (DKSB) und der Berufsverband der Kinder-und Jugendärzte (BVKJ) auf mögliche Folgen des Fastens für Kinder undJugendliche hin. Familien sollten in ihrem Wunsch unterstützt werden,ihre Religion auszuüben, Risiken für die Gesundheit von Kindernmüssen aber im Blick behalten werden. Zu diesem Zweck hat der DKSBeine Handreichung mit Empfehlungen für Lehrer*innen, Ärzt*innen undandere Fachkräfte entwickelt. Der Ramadan findet in diesem Jahr vom5. Mai bis 4. Juni statt.Während des Fastenmonats Ramadan dürfen gläubige Muslime zwischenSonnenaufgang und Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Dieislamischen Fastenregeln lassen allerdings verschiedene Ausnahmen zu,zum Beispiel für Ältere, Schwangere, bei Krankheit, auf Reisen undauch bei Kindern. Dennoch fasten viele Kinder und Jugendliche imschulpflichtigen Alter. Die Fastenregeln strikt einzuhalten kann aberfür Kinder spürbare Folgen haben. "Unzureichende Flüssigkeitsaufnahmekann zu mangelnder Konzentrationsfähigkeit führen und auch dasSchlafverhalten kann sich durch strenges Fasten verändern", erklärtDr. Thomas Fischbach, Präsident des BVKJ. "Besonders in dieser Zeit,in der Zeugnisse und Schulabschlüsse anstehen, fordert das die Kindersehr. Gerade dann benötigen sie genügend Schlaf, gesunde Nahrung undausreichend zu Trinken."Um Eltern, Ärzt*innen, Lehrer*innen und andere pädagogischeFachkräfte auf die gesundheitlichen Risiken des Fastens hinzuweisenund sie bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu unterstützen, hatder Kinderschutzbund eine Handreichung zum Thema entwickelt. "Ganzwichtig ist eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten undgegenseitiges Verständnis", so Ekin Deligöz, Vorstandsmitglied imDKSB. "Unser Ziel ist es, dass Kinder, die fasten möchten, diesaltersgerecht und ohne ihre Gesundheit zu schädigen tun. Denn am Endeist das Wohl des Kindes und sein gesundes Aufwachsen das Wichtigste."Im Umgang mit dem Ramadan-Fasten von Kindern und Jugendlichenempfiehlt der Kinderschutzbund konkrete Handlungsschritte. So rät erEltern, die verantwortlichen Lehrer*innen oder Erzieher*innen darüberzu informieren, dass ihre Kinder fasten. Gleichzeitig sollten Elterninformiert werden, dass Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wieSchulen und Horte oder auch Sportvereine verpflichtet sind,einzugreifen, wenn sie gesundheitliche Einschränkungen erkennen. Insolchen Fällen ist es sinnvoll, dass Eltern und Kinder gemeinsam nacheiner kindgerechten Lösung suchen, empfiehlt der DKSB. Denkbar wäreetwa, dass das Kind nur am Wochenende fastet, oder nur an einem Tagin der Woche, z.B. am Sonnabend, oder auch nur stundenweise.Die Handreichung des Kinderschutzbundes zum Ramadan-Fasten vonKindern und Jugendlichen finden Sie hier:https://www.dksb.de/de/ueber-uns/stellungnahmen/Pressekontakt:Franziska FischerTelefon: 030/214 809 20E-Mail: fischer@dksb.dewww.dksb.deOriginal-Content von: Deutscher Kinderschutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell