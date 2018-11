Ramada Encore by Wyndham mit neuem Markenauftritt

Berlin (ots) - Wyndham Hotels & Resorts richtet seine Marke RamadaEncore by Wyndham weltweit neu aus. Diese verfügt über 54 Hotels in20 Ländern. Die Marke wurde Ende der 90er-Jahre entwickelt. Kern desaktuellen Marken-Rebrandings ist das von der Londoner Agentur OctopusGroup überarbeitete Logo. Die Neugestaltung verkörpert dieModernisierung von Ramada Encore by Wyndham und spricht eine neueGeneration von Reisenden an. Das mehrfarbige "E" des Logosreflektiert die kontinuierliche Bewegung durch die Drehung desBuchstabens und symbolisiert das "Zurückkehren" als Bedeutung desWortes "Encore".Lebendig, aufgeschlossen und modern für eine neue Generation vonReisendenNeben einer neuen Farbpalette erwecken Designprototypen fürGästezimmer und Gemeinschaftsräume das neue Konzept zum Leben, dievom Architekturbüro Harrison entworfen wurden. Das moderne Design unddie multifunktionalen Gemeinschaftsräume zum Essen, Arbeiten undNetzwerken zielen vor allem auf junge Reisende ab. Schon bei derAnkunft werden die Gäste von einer mehrteiligen Bar empfangen, diedie herkömmliche Beziehung zwischen Lobby, Rezeption und Restaurantauflöst und es so ermöglicht, den Raum unterschiedlich zu nutzen."Ramada Encore ist ein Ort, an dem sich Reisende entspannen,erholen und austauschen können - sowohl online als auch offline.Unsere innovativen Gemeinschaftsräume und personalisierten Akzentezeigen, dass wir darüber nachdenken, was als nächstes kommt, damit esunsere Gäste nicht müssen", sagt Lisa Checchio, Chief MarketingOfficer von Wyndham Hotels & Resorts.Ein Teil von Wyndham Rewards®Ramada Encore by Wyndham Hotels sind weltweit Teil despreisgekrönten und kostenlosen Treueprogramm Wyndham Rewards®.Weitere Informationen finden sich unter:www.wyndhamhotels.com/de-de/wyndham-rewards.Wyndham Hotels & ResortsWyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) ist weltweit größterHotel-Franchisegeber mit mehr als 9.000 Hotels in über 80 Ländern.Mit 798.000 Zimmern verfügt Wyndham über eine marktführende Präsenzim Economy- und Midscale-Segment. Wyndham Hotels & Resorts ist auchein führender Anbieter von Hotelmanagement-Dienstleistungen mit mehrals 400 gemanagten Hotels. Das preisgekrönte Treueprogramm WyndhamRewards® ermöglicht es mehr als 59 Millionen registriertenMitgliedern, Punkte in tausenden von Hotels, Eigentumswohnungen undFerienhäusern weltweit einzulösen. Mehr unterhttps://www.wyndhamhotels.com/de-de.Pressekontakt:Presseagentur Wyndham Hotels & Resorts DACHc/o Klenk & Hourschwyndham@klenkhoursch.de+49 69 719 168-168Original-Content von: Wyndham Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuell