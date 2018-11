Ralph Lauren: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Ralph Lauren":

Für die Aktie Ralph Lauren aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse New York am 19.11.2018, 14:11 Uhr, ein Kurs von 102,51 USD geführt.

Ralph Lauren haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Ralph Lauren nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products. Der Unterschied beträgt 0,75 Prozentpunkte (1,96 % gegenüber 2,71 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ralph Lauren-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 129,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (117,28 USD) ausgehend um 10,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Ralph Lauren von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,89. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Ralph Lauren zahlt die Börse 18,89 Euro. Dies sind 35 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28,92. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.