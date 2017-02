Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend ab 19.30 Uhr rundet "Sky90 -die KIA Fußballdebatte" das Bundesliga-Wochenende ab.Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal unter anderemRalph Hasenhüttl, den Erfolgstrainer von RB Leipzig, im Studio. AmWochenende trifft er im Bundesliga-Duell gegen den 1. FC Köln aufseinen Kumpel Peter Stöger. Beide waren als Spieler für fünf JahreMannschaftskameraden bei Austria Wien und konnten gemeinsam dreiÖsterreichische Meisterschaften feiern. Über das Aufeinandertreffen,über die Leipziger Erfolgsstory und über die turbulenten letztenWochen wird der 49-jährige Österreicher am Sonntagabend bei "Sky90"sprechen.Außerdem ist Celia Sasic zu Gast. Die 28-jährige Bonnerin spieltezwischen 2005 und ihrem Karriereende 2015 für die deutscheNationalmannschaft, mit der sie zweimal Europameisterin wurde. 2012und 2015 wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres, 2015außerdem zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt.Mit dabei ist auch Guido Schäfer, der als Chefreporter derLeipziger Volkszeitung regelmäßig über RB berichtet. Vor seiner Zeitals Journalist war er als Profi beim 1. FSV Mainz 05 aktiv, für dener 177 Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte.Komplettiert wird die Runde von Markus Othmer, Moderator undReporter beim BR und für die ARD."Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhrdirekt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem FCSchalke 04 und der TSG 1899 Hoffenheim (ab 17.00 Uhr) auf Sky SportBundesliga 1 HD.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 9958 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell