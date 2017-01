Rallye läuft – DAX nimmt 12.000 ins visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die Börsen setzen ihren Höhenflug fort. Der Dow Jones steht kurz davor, erstmals in seiner Geschichte 20.000 Punkte zu überbieten. S&P 500 und Nasdaq 100 notieren ebenfalls so hoch wie noch nie und auch der DAX nimmt 12.000 Punkte ins Visiert. Bemerkenswert dabei:

Ohne in eine politische Diskussion abdriften zu wollen, aber die vergangenen Monate haben wieder einmal gezeigt, wie engstirnig bzw. überheblich unsere Entscheider sind. So wurde massiv vor dem BREXIT gewarnt und eine Wahl von Donald Trump hätte eigentlich zu einem Weltuntergang führen sollen. Natürlich wissen wir nicht, wie sich beides in den kommenden Jahren auswirkt, kurzfristig wurden die Börsen davon allerdings sogar beflügelt! Das heißt:

Lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen von irgendwelchen Politikern, die aus meiner Sicht ausschließlich ihre Wiederwahl im Sinn haben. Schauen Sie auf die Kurse und diese zeigen derzeit klar nach oben. Auf Sicht der kommenden Monate erwarte ich noch deutlich weiter steigende Notierungen. Nach zwei schwierigen Jahren, dürften wir nun wieder ein schönes Trendjahr und damit tolle Gewinne vor uns haben.

Jetzt für das Projekt Börsenmillion anmelden!