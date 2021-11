Die Rallye kann täuschen – die Zinsmasche

Liebe Leser,

gute Nachrichten für Sie, wenn Sie Aktionär oder Aktionärin sind. Am Freitag konnte der Dow Jones in den USA erneut ein deutliches Kursplus erzielen und insgesamt sogar ein neues Allzeithoch markieren. Die Voraussetzungen für einen klaren Durchmarsch nach oben sind nun also auf den ersten Blick gegeben.

Auch der Dax konnte zuletzt wieder zulegen und befindet sich auf Rekordniveau. Der Dax ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung