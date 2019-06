Rallye Stemweder Berg: SKODA Pilot Fabian Kreim will Siegesserie in Ostwestfalen fortsetzen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Vierter Sieg nach Hattrick zwischen 2015 und 2017 im Visier vonSKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim bei einer seinerLieblings-Rallyes- Tabellenführung soll beim dritten Saisonlauf der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) gegen starke Konkurrenz ausgebautwerden- Kreim: "Möchte meine Erfolgsserie bei der Rallye Stemweder Bergfortsetzen"Nach einem Sieg-Hattrick zwischen 2015 und 2017 will SKODA AUTODeutschland Pilot Fabian Kreim (D) das nächste Kapitel seinerErfolgsserie bei der ADAC Rallye Stemweder Berg schreiben. Beimdritten Saisonlauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) inOstwestfalen soll gemeinsam mit Beifahrer Tobias Braun (D) dieFührung im nationalen Championat ausgebaut werden."Ich habe beste Erinnerungen an die Rallye Stemweder Berg, konntehier bereits 2013 im ADAC Opel Rallye Cup gewinnen. 2015 bis 2017haben wir mit dem Team von SKODA AUTO Deutschland sogar dreiDRM-Siege in Serie gefeiert. Trotzdem wird diese Rallye keinSelbstläufer, es ist erst der dritte Start mit meinem neuen BeifahrerTobias Braun. Aber natürlich möchte ich meine Erfolgsserie hierfortsetzen, wir müssen dazu schnell einen perfekten Rhythmus finden",sagt Fabian Kreim.Der deutsche Rallye-Meister von 2016 und 2017 tritt nach demSaison-Auftaktsieg bei der Saarland-Pfalz-Rallye als Tabellenführerauf den Strecken rund um das Rallye-Zentrum von Lübbecke an. SeineHerausforderer wollen ihm einen erneuten Erfolg schwer machen, allenvoran Vorjahressieger Christian Riedemann (D), der zusammen mitCopilot Michael Wenzel (D) vom SKODA FABIA R5 dieses Jahr in einen VWPolo GTI R5 gewechselt ist.Auf das Siegerauto SKODA FABIA R5 setzen bei der Asphalt-Rallyeinsgesamt fünf der acht Teams in der R5-Kategorie: neben Kreim/Braunauch Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Ron Schumann/Nanett Centner(D/D), Niklas Stötefalke/Enrico Floes-Trigo (D/D) sowie Heinz-WalterSchewe/Frank Blondeel (D/B). Auf die Teilnehmer warten 14 Prüfungenüber rund 150 Asphalt-Wertungskilometer mit kurzenSchotter-Intermezzos. Ein Highlight wird dabei sicher dieabschließende Power-Stage ,Schnathorst' sein."Wir freuen uns auf unsere Rückkehr zur Rallye Stemweder Berg, wouns neben tollen Prüfungen ganz sicher auch wieder viele Zuschauer ander Strecke erwarten werden. Für Fabian Kreim und seinen neuenCopiloten Tobias Braun gilt es, sich als Team weiter zusammenzufindenund so um den Sieg hier zu kämpfen", sagt Andreas Leue,verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Saarland-Pfalz-Rallye24.05. - 25.05.2019 AvD Rallye Sachsen14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-RallyePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell