Rallye Spanien: Titelverteidiger Sébastien Ogier ist mit dem Ford Fiesta WRC zurück an der Tabellenspitze (FOTO)

Köln (ots) -- Die fünffachen Weltmeister Sébastien Ogier/Julien Ingrassiareisen mit drei Punkten Vorsprung zum WM-Finale nach Australien- Lediglich 2,9 Sekunden trennten Ogier und das Team M-Sport Fordin Spanien vom fünften WM-Laufsieg der aktuellen Saison- Doppelpodium: Starke Vorstellung auf Schotter und Asphalt führtedie Ford Fiesta WRC-Besatzung Elfyn Evans/Daniel Barritt aufRang dreiMit Platz zwei in der Gesamtwertung und der zweitschnellsten Zeitauf der abschließenden "Power Stage" haben Sébastien Ogier undBeifahrer Julien Ingrassia mit dem Ford Fiesta WRC beim vorletztenSaisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft wieder die Tabellenführungübernommen. Die französischen Titelverteidiger schrammten in Spaniennach 18 Wertungsprüfungen über eine Distanz von 331,58 Kilometer nurum 2,9 Sekunden an ihrem fünften WM-Laufsieg des Jahres vorbei. ImGegenzug gelang ihren Teamkollegen Elfyn Evans/Daniel Barritt auf denletzten Metern das Kunststück, mit einem Vorsprung von 0,5 Sekundennoch den dritten Podiumsrang zu erobern. Ogier und Ingrassia reisenmit einem Dreipunktepolster zum Schotterfinale nach Australien. IhrDienstwagen, der rund 380 PS starke und allradgetriebene Fiesta WRC,basiert auf dem in Köln-Niehl produzierten Erfolgsmodell von Ford."Ein großartiges Wochenende: zwei Fiesta WRC auf dem Podest sowieSébastien Ogier und Julien Ingrassia zurück an der Tabellenspitze -diese Rallye-WM-Saison ist so spannend wie nie. Wir dürfen uns aufein tolles Finale in Australien und über eine faszinierende Äradieses Sports freuen. Die Gewinner stehen schon jetzt fest: Es sinddie Fans!", betont M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Die Bedingungenhier in Spanien entwickelten sich wie erwartet sehr wechselhaft, aberSébastien und Julien ließen sich davon ebenso wenig beeindrucken wievon ihrer ungünstigen Startposition auf den Schotterprüfungen desFreitags. Als es ab Samstag auf Asphalt ging, haben sie weiter vollangegriffen - auch wenn wir in puncto Reifenwahl nicht jedes Mal zu100 Prozent richtig lagen. Sie gaben nie auf und wurden dafür miteinem hervorragenden Resultat belohnt. Auch Elfyn Evans hat uns miteiner wirklich starken Performance überzeugt. Gemeinsam mit seinemBeifahrer war er auf beiden Untergründen konkurrenzfähig und zurStelle, als es am Ende darauf ankam. Den dritten Platz haben er unddas Team sich zu Recht verdient. Für Teemu Suninen erwies sich dieRallye Spanien als schwierig. Wir wissen, wie viel Zeit nötig ist, umeinen jungen Fahrer an die Weltspitze heranzuführen. Er hat unter denunterschiedlichsten Bedingungen wieder eine Menge gelernt und sichschon im Laufe des Wochenendes deutlich verbessert."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); Platz: 2; WM-Rang: 1Mit großem Kampfgeist gingen Sébastien Ogier und Julien Ingrassiain den letzten Tag der WM-Rallye Spanien, entschieden sich für diemorgendliche Schleife aber für eine zu konservative Reifenwahl - imGegensatz zu ihrem Landsmann Sébastien Loeb, der bei seinemWM-Gastspiel ein mutiges, aber glücklicheres Händchen bewies. Vor denletzten beiden Prüfungen lag Ogier mehr als zehn Sekunden hinterseinem Landsmann zurück, setzte aber auf Attacke und kam noch einmalbis auf 2,9 Sekunden heran. Dabei fuhr er auf der abschließenden"Power Stage" die zweitschnellste Zeit, wofür er mit vier weiterenWM-Punkten belohnt wurde. Sein Titelkonkurrent Thierry Neuvilleerreichte lediglich Gesamtrang vier und fiel dadurch in derFahrerwertung vor dem Saisonfinale in Australien drei Zähler hinterdem Titelverteidiger zurück."Das war ein ereignisreiches Wochenende, aber jetzt fühlen wir unsumso besser", strahlt Ogier. "Wir wussten heute Morgen, dass es füruns als zweites Auto auf den noch feuchten Straßen schwierig würde.Aber wir haben nicht aufgegeben, sondern attackiert. Es ist natürlichimmer etwas frustrierend, einen Sieg so knapp zu verlieren. Dennochziehe ich eine positive Bilanz, denn wir konnten die Tabellenführungzurückerobern. Dadurch müssen wir auf den Schotterprüfungen inAustralien zunächst als Erste starten, das wird zwar nicht einfach,aber ich halte die WM-Punkte lieber jetzt schon in der Hand. Für unsgibt es nur ein Ziel: Wir wollen den Titel verteidigen."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);Platz: 3; WM-Rang: 8Elfyns Evans und sein britischer Beifahrer Daniel Barritt reistenmit einem Masterplan nach Spanien: Sie wollten mit einem Pokal in derHand wieder heimkommen. Gesagt, getan: Mit ihrem Ford Fiesta WRCfuhren sie rund um das katalanische Salou zum zweiten Mal in dieserSaison aufs Podium. Schnell waren sie dabei sowohl auf denSchotterprüfungen des Freitags wie auch auf den Asphaltstraßen, dieab Samstag auf dem Programm standen. Zu Beginn der letzten Etappegehörten sie sogar zu jenen sechs Teams, die sich noch ernsthafteHoffnungen auf den Sieg machen konnten. Mit der vierten Zeit auf der"Power Stage" schoben sie sich um 0,5 Sekunden noch an ThierryNeuville vorbei, sicherten sich dadurch zwei zusätzliche WM-Punkteund rückten in der Fahrerwertung wieder auf die achte Position vor."Wir wollten hier in Spanien unbedingt ein gutes Resultateinfahren, das ist uns gelungen", bilanziert Evans. "Wir hatten schonbei den Rallyes zuvor wieder zu unserem gewohnt hohen Speed gefunden,konnten dies aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in zählbareErgebnisse ummünzen und gingen meistens mit leeren Händen vom Platz.Jetzt waren wir sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt schnell undhaben uns dafür belohnt."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);Platz: 11. WM-Rang: 11Bei seinem ersten Start mit einem World Rally Car auf spanischemGeläuf stieß Nachwuchstalent Teemu Suninen wie erwartet auf Probleme,das hohe Tempo der Spitze mitzugehen - unterstrich aber speziell aufden rasant schnellen, an Rennstrecken erinnernden Asphaltprüfungenerneut seinen Willen und seine Fähigkeit, schnell zu lernen. Mit derdrittbesten Zeit auf der 13. Prüfung stellte er eindrucksvoll unterBeweis, das schon im nächsten Jahr mit ihm zu rechnen sein wird."Das war keine leichte Aufgabe für uns, aber ich habe wieder vieldazugelernt - zum Beispiel, wie ein World Rally Car auf nassenAsphaltstrecken gefahren werden muss", rapportiert Suninen. "Gut zusehen, wie positiv sich unsere Zeiten entwickelten. Auf trockenerStraße waren wir schon recht zügig unterwegs, aber es gibt noch immerviele Dinge, mit denen ich meine Fahrtechnik weiter verbessern kann."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell