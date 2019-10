Rallye Spanien: Rovanperä und Kopecky visieren für SKODA den Titel in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Motorsport kann beim vorletzten Lauf der FIARallye-Weltmeisterschaft 2019 vorzeitig den Herstellertitel derKategorie WRC 2 Pro gewinnen- SKODA Werksteam Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (SKODA FABIA R5evo) steht schon jetzt als Gewinner der Fahrer- undBeifahrerwertung der WRC 2 Pro-Meisterschaft fest*- Auch das SKODA FABIA R5 evo-Werksteam Jan Kopecky/Jan Hlousekgeht auf den Asphalt- und Schotterpisten in Katalonien aufPunktejagdIn seinem SKODA FABIA R5 evo hat das Werksteam KalleRovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) bei der zurückliegenden RallyeGroßbritannien vorzeitig die Titel in der Fahrer- undBeifahrerwertung der WRC 2 Pro-Kategorie gewonnen. Zusammen mit denTeamkollegen Jan Kopecky (CZE) und Beifahrer Jan Hlousek (CZE), dieebenfalls mit einem SKODA FABIA R5 evo starten, könnenRovanperä/Halttunen bei der Rallye Spanien (24. bis 27.10.2019) fürSKODA Motorsport außerdem vorzeitig den Herstellertitel in dieserKategorie sicherstellen.Vor knapp drei Wochen konnte der neue WRC 2 Pro-Champion* KalleRovanperä gemeinsam mit dem SKODA Motorsport Team auf dem Podium derRallye Großbritannien feiern und gab gleichzeitig ein klares Zielvor: "Lasst uns gemeinsam auch den Herstellertitel nach MladáBoleslav holen!" Die Zeichen dafür stehen gut vor dem WM-Lauf inKatalonien. Im vergangenen Jahr holte der Finne an gleicher Stellezusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen den Sieg in der WRC2-Kategorie, während Teamkollege Jan Kopecky den Doppelsieg für SKODAMotorsport perfekt machte.Dieses Mal ist die Aufgabe für beide Werksteams klar: Es gilt,sich vorzeitig den Titel in der Herstellerwertung der WRC 2Pro-Kategorie zu sichern. SKODA Motorsport führt dieMeisterschaftstabelle vor der Rallye Spanien mit 53 Punkten Vorsprungvor M-Sport Ford an. In der WRC 2-Kategorie für Privatfahrer wird einspannender SKODA Dreikampf zwischen den MeisterschaftsführendenPierre-Louis Loubet/Vincent Landais (FRA/FRA) sowie den VerfolgernBenito Guerra/Daniel Cué (MEX/ESP) und Nikolay Gryazin/YaroslavFedorov (RUS/RUS) erwartet. Mit zwölf SKODA FABIA R5 evo und SKODAFABIA R5 unter den 28 R5-Fahrzeugen auf der Nennliste der RallyeSpanien ist SKODA erneut stärkste Marke in der Kategorie.Die RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, so der offizielle Titeldes 13. Laufs zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft, hält eine ganzbesondere Herausforderung für die Teams bereit. Der spanische WM-Laufist der einzige im Championat, der auf Schotter und Asphaltausgetragen wird. Die erste Etappe am Freitag (25. Oktober) führtüber Schotterpisten mit vereinzelten Asphaltpassagen. Am Samstag undSonntag (26./27.Oktober) wird ausschließlich auf Asphalt gefahren.Die Teams erwarten 17 Wertungsprüfungen über zusammen 325,56Kilometer, die es im Kampf gegen die Uhr zu bewältigen gilt. DerSieger wird am Sonntag (27. Oktober) um 14 Uhr Ortszeit auf demPodium in Salou, südlich der katalonischen Hauptstadt Barcelonaerwartet.*vorbehaltlich der offiziellen Bekanntgabe durch die FIAWussten Sie schon, dass......die Servicepause am Freitagabend mit 1:15 Stunden 30 Minutenlänger ist als gewöhnlich, damit die Teams genug Zeit haben, dieRallye-Autos von Schotter- auf Asphaltkonfiguration umzurüsten?...die Rallye erstmals 1957 stattfand, ab 1975 als Lauf zurRallye-Europameisterschaft (ERC) zählte und 1991 in den Kalender derRallye-Weltmeisterschaft (WRC) aufgenommen wurde?Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019Rallye Chile 09.05.-12.05.2019Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019Rallye Italien 13.06.-16.06.2019Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019Rallye Australien 14.11.-17.11.2019Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell