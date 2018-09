Rallye Polen: Fabian Kreim geht als Spitzenreiter in den SKODA Dreikampf um den U28-Titel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian willnach drei EM-Podestplätzen in Serie seine Klassenführung in derFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) verteidigen- Test in Ungarn und Onboard-Studium von Weltmeister Ogier alsVorbereitung auf die Hochgeschwindigkeits-Rallye auf Schotter- Fabian Kreim vor vorletztem Saisonlauf der ERC: "Wollen so weitvorn wie möglich landen"Nach drei EM-Podestplätzen in Serie will SKODA AUTO DeutschlandPilot Fabian Kreim (D) bei der Rallye Polen seine Spitzenposition inder U28-Wertung der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) verteidigen.Das wird allerdings kein leichtes Unterfangen, weil vom 21. bis 23.September im dramatischen SKODA Dreikampf um den Titel eineHochgeschwindigkeits-Rallye auf Schotter ansteht. Nicht derLieblingsbelag von Kreim und seinem Beifahrer Frank Christian (D),die sich mit einem Test in Ungarn und dem Studium von Onboard-Videosdes fünfmaligen Weltmeisters Sébastien Ogier (F) auf den vorletztenSaisonlauf der ERC vorbereitet haben."Das wird eine ganz harte Rallye für uns. Meist geht es aufschnellen Strecken mit wenig Platz durch den Wald, zudem ist derUntergrund sehr tief. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinerKarriere noch nie hatte. Aber wir wollen natürlich so weit vorn wiemöglich landen, schließlich sind wir in der entscheidenden Phase imU28-Titelkampf", sagt Kreim. Der zweimalige deutsche Meister führt inder EM-Gesamtwertung nach vier von sechs Rennen der U28-Kategorie mit113 Zählern vor dem amtierenden U27-Europameister Chris Ingram (GB/93Punkte) und Nikolay Gryazin (RUS/91).Seine beiden Konkurrenten, die ebenfalls im SKODA FABIA R5unterwegs sind, gelten als Schotterexperten. Zudem gehen nur die vierbesten Saison-Resultate jedes Fahrers in die U28-Gesamtwertung ein -deshalb könnte es wegen der Streichung des schlechtesten Resultatsnach der Rallye Polen Verschiebungen in der Tabelle geben. FabianKreim bleibt optimistisch: "Rechnen hilft überhaupt nichts. Es gilt,das Auto so schnell wie möglich von A nach B zu bringen. Und das mussich genau wie meine beiden Konkurrenten erst mal schaffen."Bei den letzten drei EM-Rallyes auf Asphalt ist das dem25-jährigen Deutschen mit einem Podium-Hattrick in seiner Klassebestens gelungen. Nach Platz zwei auf den Kanarischen Inseln undseinem EM-Premierensieg bei der Rally di Roma Capitale schaffte Kreimbei der Barum Czech Rally Zlin trotz Extrembedingungen auf glattenPisten ("Die schwierigste Rallye meiner Karriere") erneut Rang zwei.Das gibt Selbstbewusstsein für die 75. Rallye Polen, die für denEM-Spitzenreiter einmal mehr Neuland ist.214,92 Wertungskilometer in 15 Prüfungen stehen in derwunderschönen Landschaft der Masurischen Seenplatte auf dem Plan. Die1921 erstmals ausgetragene ,Rajd Polski' ist neben der legendärenRallye Monte Carlo eine der ältesten Rallyes der Welt und erstmalsseit 2013 wieder Teil der Europameisterschaft. In den vergangenenvier Jahren gehörte das Traditions-Event zum Programm der FIARallye-Weltmeisterschaft (WRC). Deshalb konnte sich Fabian Kreim auchmit dem Studium von Onboard-Aufnahmen der besten Fahrer der Welt wiedem zweimal in Polen siegreichen Champion Ogier vorbereiten. Zudemgab es am Donnerstag einen eintägigen Test in Ungarn, bei dem dieschwierigen Streckenverhältnisse in Polen simuliert wurden."Fabian Kreim und Frank Christian stehen bei der Rallye Polen voreiner schwierigen Herausforderung. Sie haben in diesem Jahr aber beibislang allen Starts ihre internationale Klasse nachgewiesen undhaben das Zeug, auch hier einen Topplatz zu erreichen. Wir gehenoptimistisch in den Titelkampf bei den finalen zwei Läufen der EM",sagt Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODAAUTO Deutschland.Wussten Sie schon, dass......SKODA AUTO Deutschland mit seinem neuen Facebook-Kanal für diegroße Fan-Gemeinde des Motorsports und von sportlichen Serienmodellenmit dem legendären Kürzel RS großen Erfolg hat? Über 25.000 Followerbekommen unter der URL https://www.facebook.com/SKODARSMotorsport/täglich spannende News, Fotos und Videos aus der sportlichen Welt vonSKODA. Nur etwa sechs Monate nach dem Start der neuen Seite ist dasbereits eine sehr große Fangemeinde. Zu den motorsportlichenHöhepunkten des neuen Angebots zählt die Begleitung des Titelkampfsvon Fabian Kreim und Frank Christian in der FIARallye-Europameisterschaft. Genauso auf ihre Kosten kommen dieAnhänger von sportlichen SKODA Autos für die Straße wie dem neuenKODIAQ RS* und Liebhaber der großen Tradition der tschechischenMarke. Das Motto der Seite heißt: #beRS.Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TVFreitag, 14. September 201823:15 Uhr Eurosport, Rallye-RückblickSamstag, 15. September 201822:00 Uhr Eurosport, Rallye-RückblickSamstag, 22. September 201822:30 Uhr Eurosport, Rallye Polen23:30 Uhr Eurosport 2, Rallye PolenSonntag, 23. September 201801:00 Uhr Eurosport, Rallye Polen23:00 Uhr Eurosport, Rallye PolenMontag, 24. September 201800:05 Uhr Eurosport 2, Rallye Polen01:00 Uhr Eurosport, Rallye PolenDienstag, 25. September 201822:30 Uhr Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinMittwoch, 26. FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung)03.05. - 05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung)01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern20.07. - 22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung)24.08. - 26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung)21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung)12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mit U28-Wertung)