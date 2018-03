Rallye Mexiko: Sieg und Tabellenführung für SKODA Werkspilot Tidemand, Rovanperä stark (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

León/Mexiko (ots) -- Pontus Tidemand und Jonas Andersson (SKODA FABIA R5) übernehmenmit dem Sieg beim dritten WM-Lauf die Führung in derZwischenwertung der WRC 2-Kategorie- Amtierender Champion Pontus Tidemand mit insgesamt neun Siegenerfolgreichster Fahrer in der WRC 2-Historie- Teamkollegen Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen zeigen mit fünfBestzeiten auf den harten Schotterpisten in Mexiko einebeeindruckende Leistung- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Glückwunsch an Pontusund Kalle. Sie erzielten alle Bestzeiten für SKODA und bewiesenSchnelligkeit und Zuverlässigkeit"Das SKODA Werksteam Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) fuhrim SKODA FABIA R5 bei der Rallye Guanajuato Mexiko zum überlegenenSieg in der WRC 2-Kategorie. Sie erreichten außerdem den siebtenGesamtrang. Mit seinem ersten Saisonsieg in der WRC 2 übernahm PontusTidemand außerdem die Tabellenführung. Die Teamkollegen KalleRovanperä und Jonne Halttunen (FIN/FIN) konnten nach dem Ausfall inder zweiten Prüfung gemäß des sogenannten Rallye 2-Reglements amSamstag erneut starten, fuhren noch fünf Bestzeiten und erkämpftenals Fünftplatzierte ihre ersten WRC 2-Meisterschaftspunkte in derSaison 2018.Die amtierenden WRC 2-Champions Pontus Tidemand und JonasAndersson fuhren im SKODA FABIA R5 auf den harten Schotterpisten derRallye Mexiko schnell und zuverlässig zum Sieg. Sie führten dendritten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018 mit einerfehlerfreien Fahrt vom Start bis ins Ziel an, fuhren insgesamt 17Bestzeiten auf den 22 Wertungsprüfungen und konnten ihrenVorjahressieg eindrucksvoll wiederholen.Ihr SKODA FABIA R5 war bestens auf die harten Bedingungen inMexiko vorbereitet. Die Rennmotoren mussten nicht nurLufttemperaturen von über 30 Grad Celsius verkraften. In Höhenlagenvon bis zu 2.737 Meter Höhe über dem Meeresspiegel kam der optimalangepassten Steuerung der Turbotriebwerke außerdem eine besondereRolle zu, denn die Motoren verlieren in der dünnen Luft über 20Prozent an Leistung. Während viele Wettbewerber mit diesenBedingungen zu kämpfen hatten, lief Tidemands SKODA FABIA R5 wie einUhrwerk. Der Schwede übernahm mit seinem ersten Saisonsieg außerdemdie Führung in der WRC 2-Tabelle. Nach seinem insgesamt 24. Start inder WRC 2 seit 2014 kann Pontus Tidemand auf eine beeindruckendeStatistik zurückblicken: Er fuhr 19 Mal aufs Podium und ist mit denneun Siegen darunter der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte derMeisterschaft.Am Schlusstag der Rallye Mexiko am Sonntag gewann Tidemand weiterezwei Wertungsprüfungen und kam am Ende auf 17 Bestzeiten in der WRC2. "Ich muss dem gesamten Team für die tolle Unterstützung danken.Mein SKODA FABIA R5 war einfach fantastisch, es war ein reinesVergnügen, damit auf diesen harten Schotterpisten zu fahren", freutesich Tidemand im Ziel. Nachdem sie in der zweiten Wertungsprüfungeinen Stein getroffen hatten und mit beschädigtem Kühler zunächstaufgeben mussten, konnten die jungen Teamkollegen Kalle Rovanperä undBeifahrer Jonne Halttunen gemäß des sogenannten Rallye 2-Reglementsab Samstag wieder an den Start gehen.Kalle Rovanperä freute sich über die Zielankunft bei seiner erstenRallye im SKODA Werksteam und fünf Bestzeiten. "Es ist wirklichschade, dass mir in der zweiten Prüfung dieses Missgeschick passiertist. Aber ich bin happy, dass die Mechaniker das Auto wieder so gutpräparieren konnten. So konnte ich wenigstens am Samstag und Sonntagfahren und weitere Erfahrungen sammeln. Das, was ich in Mexikogelernt habe, wird mir bei meinem nächsten WM-Lauf sicher helfen",bekannte der 17-jährige Finne."Glückwunsch an Pontus und Kalle. Sie haben alle Bestzeiten in derWRC 2-Kategorie für SKODA erkämpft und ihre Schnelligkeit undZuverlässigkeit bewiesen", freute sich SKODA Motorsport-Chef MichalHrabánek auf dem Podium in León, der fünftgrößten Stadt des Landesrund 400 Kilometer nordwestlich von Mexico City.Endergebnis Rallye Mexiko (WRC 2)1. Tidemand/Andersson (SWE/SWE), SKODA FABIA R5, 4:04.32,7 Stunden2. Greensmith/Parry (GBR/GBR), Ford Fiesta R5, +6.44,6 Minuten3. Heller/Olmos (CHL/ARG), Ford Fiesta R5, +13.53,4 Minuten4. Bulacia Wilkinson/Mussano (BOL/ARG), Ford Fiesta R5, +22.45,9Minuten5. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5, +1:02.54,1StundenZwischenstand im WRC 2-Championat (nach 3 von 13 Läufen)1. Tidemand (SKODA), 43 Punkte2. Kopecký (SKODA) und Katsuta (Ford), 25 Punkte4. Greensmith (Ford) und Sciessere (Citroën), 18 PunkteZahl des Tages: 7SKODA Werksfahrer Pontus Tidemand gewann nicht nur die WRC2-Kategorie bei der Rallye Mexiko überlegen, er belegte auch densiebten Rang im Gesamtklassement.Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018Rallye Frankreich 05.04.-08.04.2018Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018Rallye Italien 07.06.-10.06.2018Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018Rallye Australien 15.11.-18.11.2018Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell