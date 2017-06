Rallye Italien Sardinien: Kopecky/Dresler feiern für SKODA ihren ersten WRC 2-Sieg der Saison (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Alghero/Italien (ots) -- Jan Kopecky und Beifahrer Pavel Dresler (SKODA FABIA R5)gewinnen im dritten Anlauf auf Sardinien den Lauf zurRallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)- Amtierende Tschechische Meister fahren 13 Bestzeiten auf den 19Wertungsprüfungen und schieben sich auf Rang fünf in derMeisterschaft- Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermoen (SKODA FABIA R5) vomTeam Printsport komplettieren auf Rang zwei den Doppelsieg derMarke SKODAJan Kopecky und Beifahrer Pavel Dresler (SKODA FABIA R5)dominierten die WRC 2-Kategorie bei der Rallye Italien Sardinien nachBelieben. Von der zweiten Wertungsprüfung an kontrollierten sie dasGeschehen von der Spitze weg und fuhren mit einer fehlerfreien Fahrtzu 13 Bestzeiten auf den 19 Prüfungen. Damit schafften sie im drittenAnlauf zum ersten Mal den Sieg in der WRC 2 auf der Mittelmeerinsel.Für Kopecky war dies zugleich der erste Erfolg bei einem auf Schotterausgetragenen WM-Lauf und der insgesamt dritte WRC 2-Sieg seinerKarriere. Die jungen Markenkollegen Ole Christian Veiby/Stig RuneSkjaermoen fuhren mit ihrem vom privaten Team Printsport eingesetztenSKODA FABIA R5 zu drei Bestzeiten und auf Rang zwei in der WRC 2.Vier Sonderprüfungen, die im Norden von Alghero an einem sonnigenSonntag über insgesamt 42 Kilometer härtesten Schotter führten,stellten für die Teams eine besondere Herausforderung zum Finale derRallye dar. "Die Pisten waren besonders im zweiten Durchgang derletzten Wertungsprüfung ziemlich ramponiert und von tiefen Spurrillendurchzogen. Heute ging es für mich vor allem darum, sauberdurchzukommen und den zweiten Platz in der WRC 2 abzusichern",betonte der glückliche Nachwuchsfahrer Ole Christian Veiby im Ziel.Mit diesem Erfolg schob sich der Norweger in derMeisterschaftstabelle der WRC 2 auf Rang sechs hinter Jan Kopecky.Der Tschechische Meister sah sich am Schlusstag der Rallye in einPrestigeduell mit dem in der WRC 2 nicht punkteberechtigtenFord-Piloten Eric Camilli um den Sieg in der Klasse RC2 verwickelt.Lag Kopecky am Ende der ersten Etappe noch hauchdünn mit 0,9 Sekundenin Front, so entschied sich der SKODA Pilot im Finale, vor allem denSieg in der WRC 2 abzusichern: "Es wäre sicher schön gewesen, vorCamilli ins Ziel zu kommen. Aber er fuhr offenkundig am Limit. Ichwollte dagegen keine unnötigen Risiken eingehen, um den Sieg in derWRC 2 sowie wichtige Meisterschaftspunkte nicht zu gefährden",erklärte Kopecky seiner Strategie. Nachdem die vorletzte Prüfungaufgrund eines Unfalls von Hayden Paddon, dessen Auto die Streckeblockierte, abgebrochen werden musste, stand nur noch die kurze,finale ,Power Stage-Prüfung auf dem Programm. Jan Kopecky undBeifahrer Pavel Dresler fuhren den ungefährdeten Sieg in der WRC2-Kategorie nach Hause und krönten ihre Leistung mit der 13. Bestzeitim Verlauf der Rallye.SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek war mit der Leistunghochzufrieden. "Jan und Pavel waren nicht nur schnell, sondern auchsehr clever unterwegs. Glückwunsch auch an die Junioren Ole ChristianVeiby/Stig Rune Skjaermoen zu ihrer tollen Vorstellung und demzweiten Platz. Während unserer Wettbewerber in der WRC 2 zahlreicheProbleme hatten, bin ich sehr glücklich zu sehen, wie problemlos dieSKODA FABIA R5 liefen und wie fehlerfrei die Teams agiert haben",kommentierte Hrabánek das Geschehen.Auf dem Podium im Hafen von Alghero feierte das SKODAMotorsportteam die anhaltende Siegesserie der Marke und SaisonsiegNummer sieben. Mit dem zehnten WRC 2-Sieg in Folge ist der SKODAFABIA R5 saisonübergreifend bei 17 von 18 WM-Läufen ungeschlagen.Endergebnis Rallye Italien Sardinien (WRC 2):1. Kopecky/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, 3:36.36,5 Std.2. Veiby/Skjaermoen (NOR/NOR), SKODA FABIA R5, +2.16,4 Min.3. Katsuta/Salminen (JPN/FIN), Ford Fiesta R5, +7.01,9 Min.4. Rossel/Fulcrand (FRA/FRA), Citroën DS3 R5, +10.44,9 Min.5. Loubet/Landais (FRA/FRA), Ford Fiesta R5, +23.49,7 Min.Zwischenstand WRC 2 nach sieben Läufen:1. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 100 Punkte2. Teemu Suninen (FIN), Ford, 54 Punkte3. Eric Camilli (FRA), Ford, 52 Punkte4. Andreas Mikkelsen (NOR), SKODA, 50 Punkte5. Jan Kopecky (CZE), SKODA, 49 Punkte6. Ole Christian Veiby (NOR), 43 PunkteZahl des Tages: 7Die Glückszahl sieben markiert den siebten Erfolg in Serie für dieMarke SKODA bei einem Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) inder Saison 2017.Der Kalender 2017 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017Rallye Italien 08.06.-11.06.2017Rallye Polen 29.06.-02.07.2017Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017Rallye Australien 16.11.-19.11.2017