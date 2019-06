Rallye Italien Sardinien: Kalle Rovanperä und Jan Kopecky kämpfen für SKODA um den Sieg in der WRC 2 Pro-Kategorie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen wollen im SKODA FABIA R5 evobeim achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft dieTabellenführung in der WRC 2 Pro-Kategorie verteidigen- Amtierende WRC 2-Champions Jan Kopecky und Beifahrer PavelDresler möchten auf der Mittelmeerinsel ihren Vorjahressiegwiederholen- Rekord: 37 R5-Autos auf der Nennliste, SKODA mit 21 Teilnehmernstärkste MarkeNach dem starken Debüt des neuen SKODA FABIA R5 evo bei der WM-Rallye Portugalmit einem Doppelsieg in der WRC 2 Pro-Kategorie reist der tschechischeHersteller mit hohen Erwartungen zur Rallye Italien Sardinien, dem achten Laufder FIA Rallye-Weltmeisterschaft (13.06. bis 16.06.2019). Während diePortugal-Sieger Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) erstmals überhaupt aufder Mittelmeerinsel an den Start gehen, konnten Jan Kopecky/Pavel Dresler(CZE/CZE) ihre Kategorie dort in den letzten beiden Jahren jeweils gewinnen.Bei der Rallye Portugal feierte der neue SKODA FABIA R5 evo mit einem Doppelsiegvon Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen und Jan Kopecky/Pavel Dresler einerfolgreiches WM-Debüt. Der konsequent weiter entwickelte Rallye-Bolide ausMladá Boleslav bewies bereits auf portugiesischem Schotter seine Schnelligkeitund Zuverlässigkeit, nun wartet mit den sandigen und steinigen Wertungsprüfungenvon Sardinien die nächste Bewährungsprobe auf die SKODA Werksfahrer. Für denamtierenden WRC 2-Champion und Tschechischen Rallye-Meister Jan Kopecky war deritalienische Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft bisher stets ein gutesPflaster: "Mit meinen WRC 2-Siegen 2017 und 2018 konnte ich auf der Inselbeweisen, dass ich nicht nur Asphaltspezialist bin. Ich mag dieSchotterprüfungen auf Sardinien. Dort geht es darum, das richtige Tempo zufinden, um Reifenschäden zu vermeiden", betont Jan Kopecky.Kalle Rovanperä hat mit seinen WRC 2 Pro-Siegen in Chile und Portugal dieTabellenführung in der Kategorie übernommen. SKODA Motorsport Chef MichalHrabánek ist dementsprechend voll des Lobes. "Kalle hat mit seinen Erfolgen inChile und Portugal bewiesen, dass er schnell ist und eine Führung ins Zielbringen kann, ohne unnötige Risiken einzugehen. Um auf Sardinien zu gewinnen,braucht man dort auch die nötige Erfahrung. Kalle fährt zum ersten Mal hier, ersteht deshalb vor einer besonderen Herausforderung. Lediglich 20 KilometerStrecke sind im Vergleich zum vergangenen Jahr neu, viele seiner Konkurrentenkönnen daher auf ihre bereits gewonnene Erfahrung aufbauen", stellt Hrabánekfest. Rovanperä selbst blickt seinem Trip auf die Insel gespannt entgegen. "Esstimmt, die Prüfungen sind neu für mich. Doch das traf auf die meisten Rallyesin der Weltmeisterschaft zu, die ich dieses Jahr bereits gefahren bin. Ich binauch deswegen zuversichtlich, weil unser neuer SKODA FABIA R5 evo erst kürzlichbei der Rallye Portugal bewiesen hat, wie gut er auf Schotter funktioniert",sagt der 18-jährige Finne.Schon 2018 waren 19 R5-Fahrzeuge für die ,Rally Italia Sardegna' - so deroffizielle Name - angemeldet. In diesem Jahr hat das Nennergebnis einenRekordwert erreicht: 37 R5-Autos werden erwartet, SKODA ist mit 21 Teilnehmerndie stärkste Marke in dieser Kategorie.Bei der Rallye Italien Sardinien sind neben den harten Schotterpisten auch diehohen Temperaturen eine Herausforderung für die Teams. Bei Außentemperaturen vonrund 30 Grad Celsius kann es im Cockpit der Rallye-Autos bis zu 70 Grad heißwerden. Insgesamt stehen 19 Wertungsprüfungen (WP) über 310 Kilometer auf demProgramm. Nach der spektakulären Show-Prüfung ,Ittiri Arena Show' zum Auftakt amDonnerstag auf einem Rallycross-Gelände führt die Route am Freitag im Norden derInsel über acht Wertungsprüfungen. Der Samstag ist wie schon im Vorjahr mitweiteren sechs WP über zusammen mehr als 142 Kilometer der längste Tag derRallye. Am Sonntag fällt die endgültige Entscheidung auf den verbleibenden vierPrüfungen nahe der Küste nördlich des Start- und Zielorts Alghero.Wussten Sie schon, dass......der heutige italienische Lauf zur Weltmeisterschaft zum ersten Mal 1928 unterdem Namen ,Rally di Fiori' (Blumen-Rallye) durchgeführt wurde und seit derGründung der WM im Jahr 1973 (mit Ausnahme von 2010, als er zurInterkontinentalen Rallyemeisterschaft IRC gewertet wurde) dazugehört?...die WM-Rallye Italien bis 2003 auf dem Festland mit Start und Ziel in SanRemo stattfand, bevor sie nach Sardinien umzog?...Michèle Mouton bei der Rallye San Remo 1981 ihren ersten Sieg in derRallye-Weltmeisterschaft feierte und bis heute die einzige Frau in derWM-Siegerliste ist?...auf der Wertungsprüfung ,Monte Lerno' der Rallye Italien Sardinien eineähnlich bekannte Sprungkuppe wie der berühmte Fafe-Sprung in Portugal existiertund diese unter dem Namen ,Micky's Jump' firmiert?Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019Rallye Chile 09.05.-12.05.2019Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019Rallye Italien 13.06.-16.06.2019Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell