Rallye Großbritannien: SKODA Junior Rovanperä gewinnt WRC 2 klar vor Teamkollege Tidemand (FOTO)

Deeside (ots) -- Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen feiern im SKODA FABIA R5 einendeutlichen Start-Ziel-Sieg in der WRC 2-Kategorie beim elftenLauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft in Wales- Die amtierenden WRC 2-Champions Pontus Tidemand/Jonas Anderssonsichern mit Rang 2 den dritten WRC 2-Doppelsieg für SKODAMotorsport in der laufenden Saison- SKODA Teams gewannen bislang bei zehn von elf Läufen die WRC2-Kategorie im Rahmen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018SKODA Junior Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen(FIN/FIN) feierten einen Start-Ziel-Sieg in der WRC 2-Kategorie derRallye Großbritannien, dem elften Lauf zur FIARallye-Weltmeisterschaft 2018. Ihre Teamkollegen PontusTidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) stellten mit dem zweiten Platz dendritten WRC 2-Doppelsieg für SKODA Motorsport in der Saison 2018sicher. Bei der vergangenen Rallye Türkei konnte die tschechischeMarke bereits vorzeitig zum vierten Mal in Folge die Teamwertung derWRC 2-Meisterschaft gewinnen (vorbehaltlich der offiziellenVeröffentlichung der Resultate durch die FIA). Die Entscheidung inder WRC 2-Fahrerwertung fällt nun zwischen SKODA Werksfahrer JanKopecký - der Tabellenführer war in Wales wie geplant nicht am Start- und seinem Teamkollegen Pontus Tidemand.Nachdem er am Montag beim Test vor der Rallye Großbritannienseinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, übernahm SKODA Youngster KalleRovanperä schon auf der ersten Wertungsprüfung der RallyeGroßbritannien die Führung, die er bis ins Ziel in Llandudno an derAtlantikküste nicht mehr abgeben sollte. Den Grundstein zu seinemüberlegenen Erfolg legte er auf der Freitagsetappe, als er seinenVorsprung auf seine Verfolger auf mehr als seine Minute ausbaute. Derjunge Finne erzielte insgesamt 15 Bestzeiten auf den 23Wertungsprüfungen der Wales Rally GB, wie die Veranstaltung offiziellheißt, sein Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr. Nachdem er bereits beider Rallye Australien 2017 zum ersten Mal die WRC 2-Kategoriegewinnen konnte - dort war er allerdings der einzige Teilnehmer inWertung -, gelang ihm in Wales der Sieg gegen starke Wettbewerber,darunter Teamkollege und WRC 2-Champion Pontus Tidemand.Auch an den verbleibenden zwei Rallye-Tagen kontrollierte KalleRovanperä zusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen von der Spitze dasGeschehen in der WRC 2-Kategie mit einer schnellen und fehlerfreienFahrt. Pontus Tidemand und Jonas Andersson ihrerseits eroberten mitdem zweiten Platz wichtige Punkte im WRC 2-Championat, die sie näheran die Gesamtführenden und Teamkollegen Jan Kopecký/Pavel Dreslerheranbrachten. Die Rallye Großbritannien gehört nicht zum sechsRallyes umfassenden Programm der beiden Tschechen, die deshalb inWales wie geplant nicht am Start waren.Die Schlussetappe am Sonntag hielt weitere fünf Wertungsprüfungenbereit, die über 55,64 Kilometer führten. Die acht Kilometer von,Great Orme Llandudno' führten als Besonderheit über eine schmaleAsphaltstraße, die sich entlang der Atlantikküste schlängelte. KalleRovanperä fuhr zum Auftakt der Schlussetappe seine 14. Bestzeit undbekannte: "Ich vermeide möglichst jedes Risiko, behalte aber meineGeschwindigkeit bei, um nicht die Konzentration zu verlieren."Teamkollege Pontus Tidemand festigte unterdessen seinen zweiten Platzin der Kategorie-Zwischenwertung. In der nächsten Prüfung warRovanperä wiederum Schnellster, während Tidemand sein Auto an derrechten, hinteren Seite ondulierte. Doch der SKODA FABIA R5 erwieswieder einmal seine Robustheit. Aus Sicherheitsgründen wechseltenTidemand und Beifahrer Andersson jedoch den hinteren rechtenQuerlenker gegen ein Ersatzteil, das sie an Bord ihres Rallye-Autosmitgeführt hatten.Auf den verbleibenden drei Wertungsprüfungen, die zwei Durchgängeder Asphaltprüfung bei Llandudno beinhalteten, ließen Kalle Rovanperäund Jonne Halttunen nichts mehr anbrennen und krönten ihresensationelle Leistung mit dem Sieg in der WRC 2-Kategorie mit mehrals eineinhalb Minuten Vorsprung auf ihre Teamkollegen, dieamtierenden WRC 2-Champions Pontus Tidemand/Jonas Andersson.Im Ziel war SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek mehr alszufrieden: "Kalle und Jonne haben wirklich eine fantastische Leistungabgeliefert. Sie waren nicht nur schnell, sondern konnten auch mitdem Erwartungsdruck umgehen. Unter schwierigsten Bedingungen habensie ihren hoch verdienten Sieg nach Hause gefahren. Dank einerweiteren tollen Leistung konnten Pontus und Jonas dem Team dendritten Doppelsieg in der WRC 2 in der Saison 2018 bescheren. Ichmöchte mich bei dem gesamten Team für diesen tollen Erfolg bedanken."Endergebnis Rallye Großbritannien (WRC 2)1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5, 3:15.27,2Stunden2. Tidemand/Andersson (SWE/SWE), SKODA FABIA R5, +1.34.2 Minuten3. Greensmith/Gelsomino (GBR/ITA), Ford Fiesta R5, +2.13,6 Minuten4. Huttunen/Linnaketo (FIN/FIN), Hyundai i20 R5, +2.56,8 Minuten5. Lefebvre/Moreau (FRA/FRA), Citroën C3 R5, +4.35,4 MinutenGesamtwertung WRC 2 (nach 11 von 13 Läufen)1. Jan Kopecký (CZR), SKODA, 125 Punkte2. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 111 Punkte3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 70 Punkte4. Rovanperä (FIN), SKODA, 65 PunkteZahl des Tages: 3SKODA Motorsport feierte bei der Rallye Großbritannien den drittenWRC 2-Doppelsieg der laufenden Saison.Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018Rallye Frankreich/Tour de Corse 05.04.-08.04.2018Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018Rallye Italien 07.06.-10.06.2018Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018Rallye Australien 15.11.-18.11.2018