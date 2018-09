Rallye Großbritannien: Champion Tidemand und SKODA Junior Rovanperä fahren um WRC 2-Sieg (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Werksteams Pontus Tidemand/Jonas Andersson und KalleRovanperä/Jonne Halttunen zählen beim elften WM-Lauf zu denFavoriten in der WRC 2-Wertung- Amtierender WRC 2-Champion Tidemand will seinen Vorjahressiegwiederholen- SKODA Junior Kalle Rovanperä feiert drei Tage vor dem Startseinen 18. Geburtstag- SKODA Motorsport hat bereits vorzeitig zum vierten Mal in Folgedie FIA WRC 2-Teammeisterschaft gewonnen- SKODA Teams waren 2018 bei neun von zehn Läufen zum WRC2-Championat siegreichDie amtierenden WRC 2-Champions Pontus Tidemand/Jonas Andersson(SWE/SWE) gehen bei der Wales Rally GB (4.-7.10.2018) hochmotiviertan den Start. Das Ziel ist die Wiederholung ihres Sieges aus demVorjahr. Im Kampf um den Titel war Tidemands Teamkollege, derMeisterschaftsführende Jan Kopecký, beim vorigen WRC 2-Lauf in derTürkei siegreich. Pontus Tidemand fiel aus und hat alsTabellenzweiter bereits einen deutlichen Rückstand. Bei ihrem zweitenStart in Wales wollen auch SKODA Junior Kalle Rovanperä und BeifahrerJonne Halttunen (FIN/FIN) ein Topresultat erzielen.Bei der zurückliegenden Rallye Türkei Marmaris kämpften deramtierende WRC 2-Champion Pontus Tidemand und der TschechischeMeister Jan Kopecký erstmals in der Saison 2018 im direkten Duellgegeneinander. Während Kopecký seinen fünften Saisonsieg einfuhr, kamTidemand nicht ins Ziel. Trotzdem konnte SKODA Motorsport beimzehnten von 13 WM-Läufen vorzeitig zum vierten Mal in Folge die FIAWRC 2-Meisterschaft für Teams für sich entscheiden (vorbehaltlich deroffiziellen Veröffentlichung der Resultate durch die FIA).SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek hat beiden Werksfahrern diegleiche Anzahl an Veranstaltungen garantiert. Tidemand bestreitetseinen sechsten WRC 2-Lauf in Wales, während Kopecký seine sechsteWM-Rallye drei Wochen später in Spanien fahren wird. Pontus Tidemandist hoch motiviert, seinen Vorjahressieg in Großbritannien zuwiederholen. 2017 war er in den Wäldern von Wales unschlagbar. Wederdichter Nebel noch starker Regen konnten den späteren WRC 2-Championdamals daran hindern, beeindruckende Bestzeiten zu fahren und die WRC2-Kategorie zu gewinnen.Einer seiner härtesten Widersacher bei der 2018er Wales Rally GB -so der offizielle Titel der Veranstaltung - ist SKODA Junior KalleRovanperä. Für den Finnen, der drei Tage vor dem Start seinen 18.Geburtstag feiert, ist dies der erste Lauf der FIARallye-Weltmeisterschaft, den er bereits zum zweiten Mal fährt.Rovanperä konnte als 17-Jähriger mit per Ausnahmegenehmigungerteiltem finnischem Führerschein bisher nur bei bestimmten WM-Läufenstarten. Dabei überzeugte er bereits mit einer Serie von Bestzeiten.Bei der Rallye Finnland lag er sogar in Führung, bis er unglücklichauf Rang vier zurückfiel. Bei der Rallye Deutschland kam er nacheiner hervorragenden Leistung auf Rang zwei in der WRC 2-Wertung insZiel. Und während seine Altersgenossen kurz nach dem 18. Geburtstagüblicherweise ihre ersten Fahrten mit eigenem Führerscheinabsolvieren, ist Rovanperä einer der Top-Favoriten in der WRC2-Kategorie beim WM-Lauf in Wales.Die Wales Rally GB startet am Donnerstag (4. Oktober) um 19 Uhrmit der 1,7 Kilometer langen Show-Wertungsprüfung auf derPferderennbahn von Tir Prince. Am Freitag (5. Oktober) erwarten dieTeams acht Wertungsprüfungen über zusammen 110,76 Kilometer. Derhärteste und längste Tag der Rallye führt am Samstag (6. Oktober)über neun Prüfungen und 150,24 Kilometer. Das Finale am Sonntag (7.Oktober) beinhaltet weitere fünf Prüfungen mit insgesamt 55,64Kilometern. Der Sieger erreicht das Podium im Städtchen Llandudnogegen 13.15 Uhr (jeweils Ortszeit, MESZ plus eine Stunde).Wussten Sie schon, dass......bei der Premiere 1923 unter dem Namen 'Royal Automobile ClubRally' - kurz RAC Rally - die stolze Anzahl von 341 Teilnehmern amStart war?...im Jahr 1960 zum ersten Mal Wertungsprüfungen in denkommerziell genutzten Wäldern von Wales, dem Lake District und demberüchtigten Kielder Forest stattfanden?...1990 zum ersten Mal das bei allen anderen WM-Rallyes längstübliche vorherige Besichtigen der Wertungsprüfungen und das Erstelleneines sogenannten 'Streckenaufschriebs' erlaubt waren? Bis dahinwurde bei der RAC Rally auch im Wettbewerb auf Sicht gefahren. DiePiloten bekamen von den Beifahrern lediglich grobe Hinweise zumStreckenverlauf anhand einer Landkarte mitgeteilt....die RAC Rally in der Vergangenheit ein wahrer Marathon war?1983 zum Beispiel führte sie über 3.046 Kilometer Gesamtstrecke mit58 Wertungsprüfungen über 844 Kilometer. Der Sieger hieß damals StigBlomqvist (Audi Quattro), dessen Gesamtfahrzeit auf den gezeitetenPrüfungen 8 Stunden, 50 Minuten und 28 Sekunden betrug. LadislavKrecek/Bivoj Motl gewannen mit ihrem vom Werk eingesetzten SKODA 120LS die Klasse A5 und wurden 25. im Gesamtklassement....bis zum Jahr 2000 der britische WM-Lauf in England, Schottlandund Wales stattfand, bevor er seine heutige Heimat ausschließlich inWales fand?...die Asphalt-Wertungsprüfung 'Great Orme Llandudno' erneut aufdem Programm steht? 