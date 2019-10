Rallye Erzgebirge: SKODA Piloten Kreim/Braun ,schwimmen' zum Sieg - Titelentscheidung vertagt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Stollberg (ots) -- Trotz nasser Pisten und Aquaplaning: Fabian Kreim/Tobias Brauntriumphieren beim vorletzten Saisonlauf der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM)- Nach drittem Saisonsieg in der DRM: Beim Meisterschaftsfinalereicht schon ein neunter Platz zum dritten nationalenTitelgewinn für Fabian Kreim- Kreim: "Selten so komplizierte Bedingungen erlebt"Das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D) istbei der 56. ADMV Rallye Erzgebirge zum dritten Saisonsieg in derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) ,geschwommen'. Bei sehranspruchsvollen Bedingungen auf nassen und schlammigen Pistenentscheidet das Erfolgsteam den bis ins Ziel spannenden Zweikampf mitden Titelkonkurrenten Hermann Gassner Jr. /Ursula Mayrhofer (D/A) mit6,8 Sekunden Vorsprung für sich. Nach diesem Triumph reicht Kreimbeim großen Saisonfinale der DRM bei der 3-Städte-Rallye (18./19.Oktober) nun bereits ein neunter Platz zum dritten Titelgewinn imnationalen Championat nach 2016 und 2017."So schwierige Bedingungen habe ich selten erlebt, es war wegendem Aquaplaning auf den Pisten eine echte Gratwanderung. Umso mehrfreue ich mich, dass wir im Erzgebirge bei meinem ersten Auftritt imFABIA R5 gewonnen haben. Natürlich hätten wir den Titel gern hierschon perfekt gemacht, aber Hermann Gassner war dafür am Samstag alsKonkurrent zu stark. Jetzt müssen wir halt bei der 3-Städte-Rallyedie letzten noch fehlenden Punkte holen", kommentiert Kreim.Nach nunmehr drei Siegen und einem zweiten Platz im bisherigenSaisonverlauf der DRM führt Kreim (107 Punkte) dieMeisterschaftstabelle mit 28 Zählern Vorsprung auf Hermann GassnerJr. (79) an. Damit muss der SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim beimfinalen DRM-Lauf der Saison 2019 in Bayern nur noch zwei Zählerholen, um sich erneut den Titel zu sichern - Platz neun würde alsoschon reichen.Wie im gesamten Saisonverlauf liefern der ehemalige deutscheRallye-Meister Gassner Jr. und seine Copilotin Ursula Mayrhofer demSKODA Duo Kreim/Braun auch bei der Rallye Erzgebirge einen tollenKampf. Am Freitagabend bestimmen in den ersten beiden Prüfungen imUmfeld des Serviceparks in Stollberg jedoch zunächst dieMarkenkollegen Julius Tannert/Helmar Hinneberg (D/D in ihrem SKODAFABIA R5 evo die Pace. Erst in der letzten Prüfung des Tages in derDunkelheit ziehen Kreim/Braun mit einer tollen Bestzeit vorbei undgehen als Spitzenreiter ins Bett.Am Samstag baut das SKODA AUTO Deutschland Duo bis zum Mittagkontinuierlich seine Führung auf die nun zweitplatzierten ErzrivalenGassner/Mayrhofer auf fast eine halbe Minute aus. Doch dannbeschädigt sich Kreim, der es als Erster auf der Piste in jederPrüfung wegen der tiefen Pfützen besonders schwer hat, eine Felge.Der Vorsprung schmilzt zusammen. In der Power Stage - der sehrselektiven Wertungsprüfung ,Oberdorf' mit Schotterpassagen und engenOrtsdurchfahrten - ist Gassner Jr. 1,2 Sekunden schneller als Kreim,damit sichert sich der Hyundai-Pilot die maximalen fünf Extrapunkteund sorgt damit für eine Vertagung der Titelentscheidung.Kreim fährt auf der leicht verkürzten ,Königsprüfung' Schlemaanschließend seinen Sieg im FABIA R5 nach knapp 130Wertungskilometern trotzdem nervenstark nach Hause. Auf den Plätzendrei und vier landen mit den sächsischen Lokalmatadoren JuliusTannert (D) und Philip Geipel (D) zwei weitere SKODA Piloten."Diese Rallye war an Spannung kaum zu überbieten - wegen desstarken Duells an der Spitze aber auch wegen der extrem schwierigenPistenbedingungen. Unser Duo Fabian Kreim und Tobias Braun hat kühlenKopf behalten und einen wichtigen Sieg eingefahren. Jetzt müssen wireben bei der 3-Städte-Rallye 'den Sack zumachen' und so denverdienten Lohn für eine tolle Saison einfahren", sagt Andreas Leue,bei SKODA AUTO Deutschland verantwortlich für Motorsport undTradition.Die Zahl zur Rallye Erzgebirge: 4SKODA war bei der Rallye Erzgebirge zahlenmäßig die dominierendeMarke unter den R5-Fahrzeugen. In der Topkategorie der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) vertrauten gleich vier Duos auf einenHightech-Allradler aus Tschechien. Neben dem SKODA AUTO DeutschlandDuo Fabian Kreim/Tobias Braun traten auch Ron Schumann/Tim Rauber(D/D) im FABIA R5 an. Julius Tannert/Hilmar Hinneberg (D/D) sowiePhilip Geipel/Katrin Becker-Brugger (D/D) gingen sogar im brandneuenevo-Modell des FABIA R5 bei der Rallye Erzgebirge an den Start. 56. ADMV Rallye Erzgebirge - DRM-Endstand:1. Kreim/Braun, SKODA FABIA R5 1:34.53,5 Std.2. Gassner Jr. /Mayrhofer, Hyundai i20 R5 + 0.06,8 Min.3. Tannert/Hinneberg, SKODA FABIA R5 evo + 1.06,5 Min.4. Geipel/ Becker-Brugger, SKODA FABIA R5 evo + 3.05,7 Min.5. Satorius/Zenz, Ford Fiesta R5 + 4.15,6 Min.TV-ZeitenSonntag, 6. Oktober 201907:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-MeisterschaftSamstag, 12. Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2019 08.03. - 09.03.2019 ADACRallye Saarland-Pfalz 24.05. - 25.05.2019 AvD-Rallye-Sachsen 14.06.- 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg 26.07. - 27.07.2019 ADACRallye Wartburg 09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die SulingerBärenklaue 04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge 18.10. -19.10.2019 ADAC 3-Städte-Rallye