Rallye-EM in Polen: Kreim/Christian zum vierten Mal in Serie auf dem U28-Podest (FOTO)

Mikolajki/Polen (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Duo Kreim/Christian schafft es erstmalsauf Schotter unter die Top 3 der U28-Wertung in der FIARallye-Europameisterschaft (ERC)- Titel-Dreikampf wird beim Saisonfinale in Lettland entschieden- Fabian Kreim: "Auf Schotter einen deutlichen Schritt nach vorngemacht"Vierter U28-Podestplatz in Serie, erstmals auf Schotter unter denTop 3 der U28-Wertung: Das SKODA AUTO Deutschland Duo FabianKreim/Frank Christian (D/D) hat seine Erfolgsserie in der FIARallye-Europameisterschaft (ERC) fortgesetzt. Auf denHochgeschwindigkeitsstrecken der Rallye Polen überzeugen diezweimaligen Deutschen Meister mit einem starken dritten Platz in derU28-Kategorie und Rang vier in der Gesamtwertung der Rallye. DieEntscheidung über den Klassentitel fällt damit in einem spannendenDreikampf der SKODA FABIA R5-Piloten beim großen Saisonfinale inLettland (12. bis 14. Oktober)."Wir haben hier auf Schotter einen deutlichen Schritt nach vorngemacht. Auf den superschnellen Pisten bei der Rallye Polen konntenwir eine Menge Erfahrung sammeln, die uns auf diesem Untergrund nochfehlt. Deshalb werten wir den dritten Platz in der U28-Wertung auchals großen Erfolg für uns - schließlich sind wir erstmals in der EMauf Schotter aufs Podest gefahren", bilanziert Fabian Kreim. Damitbeweist der 25-Jährige nach zuvor drei Podestplätzen in Serie aufAsphalt einmal mehr seine Zugehörigkeit zur europäischen Elite: Indieser Saison war er bei den Rallyes auf den Kanarischen Inseln undin Tschechien auf Platz zwei gelandet und hatte bei der Rally di RomaCapitale seinen ersten Klassensieg gefeiert.Bei der Rallye Polen holt Nikolay Gryazin (RUS) seinen drittenU28-Sieg in diesem Jahr im SKODA FABIA R5. Fabian Kreim verpasst nach214 Wertungskilometern nur um 17,3 Sekunden den zweiten Platz inseiner Klasse gegen den Briten Chris Ingram. Die beiden Titelanwärterliefern sich auch am Sonntag bis zur letzten der 15 Wertungsprüfungenein spannendes Duell auf den engen Feldwegen auf sandigem undsteinigem Untergrund. Kreim freut sich am Ende in der MasurischenSeenlandschaft über Platz drei: "In der vorletzten Prüfung hat esrichtig zu regnen begonnen, das war tückisch. Ansonsten hat dieRallye jede Menge Spaß gemacht. Ich habe ein besseres Gefühl dafürbekommen, wie man auf diesem Belag fahren muss - das wird mir beimSaisonfinale in Lettland helfen."Beim letzten ERC-Lauf der Saison 2018 gibt es den großen Showdownum den U28-Titel zwischen den SKODA Piloten Kreim, Ingram undGryazin. Der deutsche Champion Kreim hat in den bislang fünf Eventsder Klasse in diesem Jahr bis jetzt die meisten Punkte gesammelt -allerdings entscheiden am Ende nur die besten vier Resultate über denChampion. In der virtuellen Zwischentabelle liegt Kreim deshalb aufPlatz drei knapp hinter Spitzenreiter Gryazin und Ingram, hat abernoch alle Chancen auf den Titelgewinn."Fabian Kreim und Frank Christian haben bei der Rallye Polen ihrebislang beste Leistung auf Schotter abgeliefert. Ein großesKompliment geht dafür an unser Fahrerduo genauso wie an dasBRR-Einsatzteam um Raimund Baumschlager. Alle gemeinsam werden wirbis zum letzten Wertungskilometer der Saison um den Titel kämpfen",kommentiert Ulrich Bethscheider-Kieser, Leiter Produkt- undMarkenkommunikation von SKODA AUTO Deutschland.Die Zahl zur Rallye Polen: 15 + 5Die U28-Wertung bei der Rallye Polen ist fest in der Hand vonSKODA. In allen 15 Wertungsprüfungen markiert ein FABIA R5-Pilot dieBestzeit. Auch in der Gesamtwertung ist die tschechische Markedominant: Die fünf besten Piloten der Klasse vertrauen auf denHightech-Allradler.Rallye-Europameisterschaft, Rallye Polen - Endergebnis in derU28-Wertung: 1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5, 1:53:43,5Std. 2. Ingram/Ross (GB/GB), SKODA FABIA R5, + 2.25,9 Min 3.Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5, + 2.43,2 Min 4.Marczyk/Gospodarczyk (P/P), SKODA FABIA R5, + 3.27,0 Min 5.Mares/Hlousek (CZ/CZ), SKODA FABIA R5, + 5.33,7 MinDie FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TVSonntag, 23. September 201801:00 Uhr Eurosport, Rallye Polen14:30 Uhr Eurosport 2, Rallye Polen23:00 Uhr Eurosport, Rallye PolenMontag, 24. September 201800:05 Uhr Eurosport 2, Rallye Polen01:00 Uhr Eurosport, Rallye PolenDienstag, 25. September 201822:30 Uhr Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinMittwoch, 26. September 201817:15 Uhr Eurosport 2, Rallye Polen, ERC-Magazin und Rückblick23:30 Uhr Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinDonnerstag, 27. September 201813:00 Uhr Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2018 22.03. - 24.03.2018Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. - 05.05.2018 Rally IslasCanarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. - 22.07.2018 Rally di RomaCapitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. - 26.08.2018 BarumRallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen(mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mitU28-Wertung)Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell