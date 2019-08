Rallye Deutschland: Piloten Kreim und Griebel fordern die Weltelite heraus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Die von SKODA AUTO Deutschland unterstützten Topfahrer FabianKreim und Marijan Griebel wollen beim WM-Heimspiel im neuenSKODA FABIA R5 evo um die Podestplätze in der WRC2 mitkämpfen- 13 FABIA R5: SKODA die am häufigsten genutzte Marke beim Eventder FIA Rallye-Weltmeisterschaft in Deutschland - über 200.000Fans erwartet- Fabian Kreim: "Höhepunkt im Rallye-Jahr"Die beiden deutschen Spitzenfahrer Fabian Kreim (D) und MarijanGriebel (D) fordern mit Unterstützung von SKODA AUTO Deutschland dieRallye-Weltelite beim WM-Heimspiel heraus. Auf den 344,04komplizierten Wertungs-Kilometern der ADAC Rallye Deutschland misstsich das Fahrerduo von Donnerstag bis Sonntag mit den Topteams derFIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Insgesamt 13 Piloten setzenbeim deutschen WM-Lauf auf einen FABIA R5. Damit ist SKODA die amhäufigsten genutzte Marke vor der erwarteten Zuschauerkulisse vonüber 200.000 Fans auf den legendären Prüfungen der ,Panzerplatte'oder in den Weinbergen."Die Rallye Deutschland ist zweifellos der Höhepunkt imRallye-Jahr. Wir wollen die vielen Zuschauer an der Strecke mitTopzeiten begeistern", sagt Fabian Kreim. Der Stammpilot von SKODAAUTO Deutschland tritt mit seinem Beifahrer Tobias Braun (D) nachzwei Siegen und zuletzt einem zweiten Platz bei der Rallye Sulingenals aktueller Spitzenreiter der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)beim WM-Heimspiel an. Was dem nationalen Champion von 2016 und 2017in seiner beeindruckenden Erfolgssammlung noch fehlt, ist einPodestplatz bei der Rallye Deutschland.Im vergangenen Jahr flog Kreim nach einem Reifenschaden von Rang18 noch bis auf Platz vier. Bei seinem bereits siebten Start bei derADAC Rallye Deutschland soll es diesmal möglichst noch weiter nachvorn gehen: "Wir wollen schon das Podium angreifen." Als Arbeitsgerätsteht ihm einmalig der neue SKODA FABIA R5 evo mit verbesserterMotorleistung zur Verfügung. Einmalig ist auch die Beklebung desBoliden: In einem Fan-Wettbewerb auf dem Facebook-Kanal von SKODAAUTO Deutschland für Motorsport und sportliche RS-Serienfahrzeugesetzte sich der Design-Entwurf von Nico Rosenhauer durch.Ebenfalls im brandneuen evo-Modell des FABIA R5 tritt deramtierende Deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel gemeinsam mitCopilot Pirmin Winklhofer (D) an. Das Duo kommt mit der Empfehlungeines fünften Platzes bei der am vergangenen Sonntag beendeten BarumCzech Rally Zlin in der Europameisterschaft zum WM-Heimspiel. "Ichfreue mich, dass ich beim Saisonhighlight mit Unterstützung von SKODAAUTO Deutschland antreten darf. Wenn es uns dann bei der ADAC RallyeDeutschland gelingt, in einen guten Rhythmus zu kommen, können wirsicher mit den Topteams der WRC 2 mithalten. Das ist unser Ziel!",sagt Griebel, der im vergangenen Jahr bei der Rallye Deutschland aufeinem starken achten Gesamtplatz landete.Mit der Spitze in der WRC 2 mitzuhalten, wird für Fabian Kreim undMarijan Griebel sicher keine leichte Aufgabe, denn das internationaleTeilnehmerfeld ist stark. Die SKODA Motorsport Werkspiloten - nebendem aktuellen WM-Spitzenreiter Kalle Rovanperä (FIN) geht auch deramtierende Champion und Deutschland-WRC 2-Vorjahressieger Jan Kopecky(CZ) ins Rennen - starten zwar in der in dieser Saison neueingeführten WRC 2-Pro-Kategorie. Aber auch in der ,normalen' WRC2-Klasse ist die Liste der Topfahrer lang. Dazu zählenEx-Europameister Kajetan Kajetanowicz (PL) und der letztjährigeU28-EM-Champion Nikolay Gryazin (RUS).Auf alle warten vier ereignisreiche Rallye-Tage vollgepackt mitHighlights. In diesem Jahr finden sechs der 19 Wertungsprüfungen aufden schmalen und kurvigen Asphalt-Pisten durch die Weinberge derMosel-Region statt, darunter die finale Powerstage. Das absoluteHighlight für Zehntausende Zuschauer werden jedoch wie gewohnt amSamstag die insgesamt vier Prüfungen auf der legendären,Panzerplatte' sein. Die längste Prüfung geht dabei über die stolzeDistanz von 41,17 Kilometern. Ein echter Nerventest: Die rauenBetonplatten verzeihen genau wie die schweren Hinkelsteine am Randder eigentlich für Panzer vorgesehenen Pisten keinen Fehler."Wir freuen uns auf ein großes Spektakel und tollen Rallye-Sportbei der Rallye Deutschland! Wir wollen beim Kampf um die Topplätzeein Wörtchen mitreden und die Marke SKODA bestmöglich den vielen Fanspräsentieren", blickt Christof Birringer, LeiterUnternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland, voraus.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell