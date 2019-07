Ralf Rangnick fordert Lizenzpflicht für Vereinsmanager in der Bundesliga (FOTO)

Hamburg (ots) -Ralf Rangnick, der seit 1. Juli 2019 im internationalenFußball-Management des Red Bull-Konzerns arbeitet, übt im Interviewmit der Wochenzeitung DIE ZEIT scharfe Kritik an der mangelndenQualität und Kompetenz im deutschen Vereinsmanagement: "Schauen Siemal nach, wo einige der früheren großen Traditionsclubs mittlerweilegelandet sind. Profifußball ist ein Geschäft, und die Clubs sindWirtschaftsunternehmen geworden." Und weiter: "Dieses Geschäft solltegrundsätzlich von Leuten gemacht werden, die wissen, wie esfunktioniert", so Rangnick. "Sie brauchen in diesem Land einenMeisterbrief, um eine Fleischerei zu eröffnen. Aber wenn Sie einenFußballverein führen wollen, fragt so gut wie niemand nach IhrerAusbildung." Deshalb fordert der 61-Jährige: "Man sollte verstärktdarüber nachdenken, für Manager eine Art Lizenzpflicht einzuführen."Die Macht der Vereinsmitglieder stehe, so Rangnick, derEntwicklung des deutschen Fußballs im Weg. So hält er die so genannte50+1-Regel für nicht mehr zeitgemäß: "In anderen Ländern ist esnormal, dass Clubs kommerzielle Besitzer haben, Netzwerke errichtenund Ausbildungsvereine erwerben. Nur bei uns wird das verteufelt." In20 Jahren werde das Geschichte sein, "vielleicht auch schon früher",so Rangnick zur ZEIT. Und weiter: "Bei aller Liebe zur Tradition: DieZukunft liegt nie in der Vergangenheit. Zu dieser Erkenntnis scheinenauch andere Vereine gelangt zu sein, sonst würden sie nicht immermehr Mitarbeiter aus unserem Management abwerben." Rangnick sieht dasAbwerben als "Beweis für die Doppelmoral" im Fußballgeschäft:"Einerseits heißt es, RB sei der Inbegriff des Bösen, andererseitsholt man unsere Topleute gerne zu sich."Auf die Frage, was geschähe, wenn der DFB ihm den Posten desNationaltrainers antrüge, verrät Rangnick: "Nationaltrainer zu sein,das gehört zu den Dingen, über die ich in Zukunft nachdenken würde."Er hat auch schon eine konkrete Vorstellung: Auch in dieser Positionwürde er den Fokus darauf richten, sich im permanenten Austausch mitden Clubs zu befinden, "mir regelmäßig ihre Trainingseinheitenanzuschauen und dadurch die zukünftigen Talente mitzuentwickeln".Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell