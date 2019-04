Ralf G.J. Knoll ist Innovator des Jahres und steht zur Publikumswahl der deutschen Wirtschaft (FOTO)

Zolling (ots) -Unternehmer, Geschäftsführer und Wirtschaftsinteressierte sindaufgerufen, für die Publikumspreise zum "Innovator des Jahres 2019"abzustimmen. 20 Kandidaten stehen zur Wahl, darunter das deutscheTechnik-Startup INOPTEC um den Erfinder Ralf G.J. KnollVerliehen wird der Wirtschaftspreis vom Unternehmermedium DieDeutsche Wirtschaft (DDW). Das "Rennen" ist eröffnet. Ab jetzt kannfür die Unternehmen abgestimmt werden. Wer von den nominierten"Innovatoren des Jahres" am Ende die meisten Stimmen erhält, wirdzusätzlich Träger des Publikumspreises der deutschen Wirtschaft.Aufgerufen zur Wahl ist die größte Wirtschaftsjury, die aus 80.000Unternehmern und Führungskräften besteht.Doch auch alle Wirtschaftsinteressierte können abstimmen. Eineeinfache Anmeldung auf dem Portal Die Deutsche Wirtschaft genügt(http://info.die-deutsche-wirtschaft.de/ddw_newsletter.jsp), und manerhält die Kandidatenvorstellung per Mail und kann mit einem Klickabstimmen. Der Beitritt zur Jury ist kostenfrei. Jede Stimme gehtzudem in die Verlosung von attraktiven Hotelwochenenden undFeinkostpaketen ein.Ein "transhumanistisches Upgrade" für den postmodernen MenschenDas menschliche Sehvermögen ist der wichtigste Wahrnehmungskanalbei der Interaktion mit der Umwelt sowie beim Führen von Fahrzeugenund Maschinen. Doch das visuelle System der Menschen ist seit mehrals 200.000 Jahren nur auf Gehgeschwindigkeit trainiert worden, stattauf die Schnelligkeit der vielfach hoch technologisierten Umgebungvon heute. Sein genetisches Erbe kann der Mensch, der plötzlich Räderund Flügel bekommen hat und beispielsweise im Auto von praller Sonnegeblendet in einen dunklen Tunnel hineinrast, nicht "mal eben"abschütteln. Sein Auge braucht gefährlich viel Zeit zurDunkeladaption. Selbst hoch moderne AR-Displays sind gegen die Sonnenicht ablesbar, weil das menschliche Auge das "Nutzlicht" (Display)von "Störlicht" (tief stehende Sonne) nicht separieren kann. Dasdeutsche Technik-Startup INOPTEC um den Erfinder Ralf G.J. Knollverschafft dem menschlichen Auge ein Upgrade.Zur Wahl gestellt im Segment "Technologie"Ralf G.J. Knoll hat sich dem Problem in jahrelanger Forschungangenommen und ist mit seinem Unternehmen INOPTEC der weltweit ersteund einzige Technologie-Anbieter, der "Schnelladaption inklusiveKontrasterhöhung" weiterentwickelt und patentiert hat. Das jungeUnternehmen ist damit innovativer Problemlöser für die dringendstenBedürfnisse rund um das Thema "notwendige Sichtverbesserung". EinZiel, das übrigens auch von den UNITED NATIONS SustainableDevelopment Goals definiert worden ist - nämlich das Vermeiden vontödlichen Verkehrsunfällen.Mit dem Vision Enhancement System zur sicheren und besserenFortbewegung bei Tag oder Nacht, ist INOPTEC zum Innovator des Jahresnominiert und stellt sich der Wahl zum Publikumspreis 2019.Mit Dr. Wladimir Klitschko auf dem FestaktVerliehen werden die Publikumspreise im Rahmen eines Festaktes vorrund 300 Unternehmern am 9. Mai im Wirtschaftsclub Düsseldorf. Bis zudiesem Tag bleibt die Spannung hoch, denn ausgezählt wird bis zumSchluss. Nur eines kann heute schon verraten werden: Ehrenpreisträger"Innovator des Jahres" 2019 wird der am längsten amtierendeBox-Schwergewichtsweltmeister und heutige erfolgreiche UnternehmerDr. Wladimir Klitschko.Pressekontakt:INOPTECRalf G.J. KnollGeschäftsführer / Managing Directorpublic-relations@inoptec.comwww.inoptec.comJahnstr. 18DE-85406 ZollingDDW Die Deutsche WirtschaftEvi PapadopoulouCreative Director Concept0178 / 8487978 // 02131 / 77 687 25papadopoulou@die-deutsche-wirtschaft.dewww.die-deutsche-wirtschaft.deNiederstr. 5741460 NeussOriginal-Content von: INOPTEC, übermittelt durch news aktuell