Rakuten Aktie: Veräußert 8%-Anteil an Japan Post, Tencent, Walmart, um den Kampf gegen Amazon zu intensivieren!

Das japanische E-Commerce-Unternehmen Rakuten Inc (OTC: RKUNF) (OTC: RKUNY) veräußert einen Anteil von 8.32% der Anteile an das Post- und Bankunternehmen Japan Post Holdings Co Ltd (OTC: JPHLF) (OTC: JPPHY) und baut damit eine Logistikverbindung aus, um Konkurrenten wie Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) zu begegnen, berichtet Reuters.

Rakuten stürzte im Jahr 2020 in einen operativen Verlust, während es im E-Commerce mit Amazon kämpfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!