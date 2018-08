Rakuten Aktie: Setzt weiter auf die Blockchain!

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Es ist jetzt rund ein Jahr her, dass Rakuten sein eigenes Blockchain-Labor in Nordirland eröffnete. Speziell zu diesem Zweck wurden zuvor Mitarbeiter des Zahlungsabwicklers Bitnet übernommen. Die Bemühungen scheinen schon bald erste Früchte tragen zu können. So wurde kürzlich die Einführung eines eigenen Coins angekündigt, welches wohl zuerst in Russland im Jahr 2019 das Licht der Welt erblicken soll.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.