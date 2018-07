Rakuten Aktie: Kommt das Rakuten Coin?

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Der japanische E-Commerce Riese Rakuten ist stets an vorderster Front, wenn es um die Nutzung neuer Technologien geht. Dabei kündigte das Unternehmen auch an, künftig eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen zu wollen, welche auf der Blockchain-Technologie basiert. Das „Rakuten Coin“ soll Nutzern dabei eine „grenzenlose“ Einkaufserfahrung bieten. Nutzer seien damit laut Unternehmensangaben in der Lage, Waren und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.