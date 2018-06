Rajoy verliert Misstrauensvotum - Sánchez neuer spanischer Premier

MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Der bisherige spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ist abgesetzt. Rajoy verlor am Freitagmittag ein Misstrauensvotum im Parlament in Madrid, das von den Sozialisten beantragt worden war. 180 Parlamentarier stimmten für das Misstrauensvotum, 169 dagegen, ein Parlamentarier enthielt sich.

Die Mehrheit lag bei 176 Stimmen. Nachfolger wird damit der 46-jährige Sozialisten-Chef Pedro Sánchez. Rajoy hatte bereits in der letzten Rede vor der Abstimmung, bei der jeder Parlamentarier aufgerufen wurde und öffentlich sein Votum bekanntgeben musste, die sich abzeichnende Niederlage eingeräumt. Es sei ihm eine Ehre gewesen, Regierungschef von Spanien zu sein. Der Zusammenbruch seiner Regierung kommt eine Woche nach einem Gerichtsurteil, in dem Rajoys konservative Volkspartei als "profitsuchende Teilnehmerin" in einem Bestechungssystem beschrieben wurde. Anschließend hatten sich die Sozialisten eine Mehrheit für das Misstrauensvotum zusammengesucht. Rajoy ist der erste spanische Regierungschef, dem das Vertrauen im Parlament entzogen wurde.

