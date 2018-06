Rajoy räumt bereits vor Misstrauensvotum Niederlage ein

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat bereits vor dem am Mittag geplanten Misstrauensvotum gegen ihn seine Niederlage eingeräumt.



Alles deute darauf hin, dass die Sozialisten (PSOE) von Pedro Sánchez mit ihrem konstruktiven Misstrauensantrag durchkommen würden, sagte der 63-Jährige im Parlament. Es sei eine Ehre gewesen, Regierungschef von Spanien zu sein. "Ich danke allen Spaniern für ihre Unterstützung. Viel Glück", fügte Rajoy hinzu. Er sei der erste, der Sánchez nach der Abstimmung gratulieren wolle. Die PSOE hatte am Donnerstag die für ein Misstrauensvotum am (heutigen) Freitag erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen hinter sich gebracht./cfn/DP/jha