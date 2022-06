Die Rainwater Charitable Foundation kündigt eine Partnerschaft mit Arzneimittelforschungsteams an der Universität Oxford an

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Umsetzung von Entdeckungen in der Krankheitsbiologie in neuartige Behandlungen für Patienten mit Tauopathien zu beschleunigen.Die Rainwater Charitable Foundation (RCF), einer der größten unabhängigen Geldgeber für die Erforschung neurodegenerativer Krankheiten, gab heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit dem Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) an der Universität Oxford eingegangen ist. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung von Tauopathien, einer Gruppe progressiver neurodegenerativer Erkrankungen, zu beschleunigen.Die RCF und ARUK-ODDI werden gemeinsam daran arbeiten, die Entdeckungen der Hauptforscher des Tau-Konsortiums durch das „Tal des Todes" der Arzneimittelforschung zu bringen, indem sie einen integrierten Ansatz zur Arzneimittelforschung anwenden, um diese Entdeckungen in die Klinik zu bringen. Das ARUK-ODDI vereint Best Practice in den Bereichen Target-Validierung, Assay-Entwicklung und -Ausführung, computergestützte Chemie und ADME-unterstützte medizinische Chemie. Das fundierte Wissen über die biologischen Grundlagen und die Mechanismen der Tauopathie, das die Forscher des Tau-Konsortiums mitbringen, wird die Expertise des ARUK-ODDI-Teams in der Arzneimittelentwicklung ergänzen. Diese Partnerschaft soll den Weg für zukünftige Partnerschaften ebnen, um die klinische Entwicklung und Vermarktung zu ermöglichen.„Diese kollaborative Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unseren Plänen, potenzielle Behandlungen für Patienten, die an Tauopathien leiden, näher an die Klinik heranzuführen", sagte Leticia Toledo-Sherman, PhD, Senior Director of Drug Discovery für das Tau Consortium am RCF. „Das Team von Oxford DDI kombiniert ein tiefgreifendes Verständnis der Alzheimer-Krankheit, der primären Tauopathien und der Neuroinflammation mit entscheidender Expertise in der Arzneimittelentwicklung. Diese Kombination und ihre Erfahrung darin, akademische Programme in die Klinik zu bringen, werden für den Erfolg unserer therapeutischen Entwicklungsbemühungen entscheidend sein."Prof. John Davis, Business Development Director für die Alzheimer's Research UK Drug Discovery Alliance, sagte:„Das Tau-Konsortium der Rainwater Charitable Foundation hat viele der weltbesten Tau-Forschungsteams in einer Allianz vereint, die zu schnelleren Fortschritten bei der Identifizierung der molekularen Schlüsselmechanismen führt, die bei Tauopathien und den von ihnen verursachten schweren neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen. Das Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute an der Universität Oxford freut sich über die Zusammenarbeit mit dem RCF, um die Umsetzung der neuesten wissenschaftlichen Fortschritte in neue therapeutische Ansätze voranzutreiben, von denen wir hoffen, dass sie letztendlich den Patienten zugute kommen werden."Informationen zur Rainwater Charitable Foundation und dem Tau-KonsortiumDie Rainwater Charitable Foundation (RCF) wurde in den frühen 1990er Jahren von dem renommierten Private-Equity-Investor und Philanthropen Richard E. Rainwater gegründet. Der RCF unterstützt eine Reihe von Programmen in den Bereichen K-12 Bildung, medizinische Forschung und andere wohltätige Zwecke. Das medizinische Forschungsteam des RCF verwaltet das Tau-Konsortium und das Rainwater-Preis-Programm, um die Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen im Zusammenhang mit Tau zu beschleunigen. Mit den bisher investierten 145 Millionen US-Dollar hat die RCF dazu beigetragen, acht Behandlungen in die Probezeit zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://rainwatercharitablefoundation.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548635-1&h=1595395023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548635-1%26h%3D3257241176%26u%3Dhttp%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.org%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.org%252F&a=http%3A%2F%2Frainwatercharitablefoundation.org%2F), www.rainwaterprize.orgund https://tauconsortium.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548635-1&h=2923822432&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548635-1%26h%3D3518288328%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftauconsortium.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftauconsortium.org%252F&a=https%3A%2F%2Ftauconsortium.org%2F).Informationen zum Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery InstituteDas Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) ist ein Forschungsteam innerhalb des Centre for Medicines Discovery (CMD) an der Universität von Oxford. Das CMD ist ein Zusammenschluss von Forschungsteams innerhalb des Nuffield Department of Medicine mit sich ergänzenden Disziplinen und der gemeinsamen Aufgabe, translationale Biologie zu betreiben und neue therapeutische Ansätze zu entdecken. Das ARUK-ODDI wurde 2014 mit einem Zuschuss von 10 Millionen Pfund von Alzheimer's Research UK gegründet, der 2020 erneuert wurde, und ist Teil einer von der Wohltätigkeitsorganisation finanzierten Drug Discovery Alliance mit parallelen Instituten in Cambridge und London (UK). Das ARUK-ODDI besteht aus wissenschaftlichen Experten für Zell- und molekulare Neurobiologie, molekularen Pharmakologen, Screening-Experten, Computerexperten und medizinischen Chemikern, die gemeinsam in erstklassigen Einrichtungen im Herzen des biomedizinischen Campus der Universität Oxford arbeiten. Die Aufgabe des ARUK-ODDI besteht darin, neue Targets, die von akademischen Partnern identifiziert wurden, zu bearbeiten und durch Zusammenarbeit chemische Leitstrukturen und Proof-of-Concept-Studien zu entwickeln, die eine weitere Entwicklung rechtfertigen.Informationen zu Alzheimer's Research UKAlzheimer's Research UK ist die führende britische Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Suche nach Vorbeugung, Behandlung und Heilung von Demenz spezialisiert hat. Unsere Animation "Was ist Demenz?" erklärt das Wesentliche über Demenz und die Krankheiten, die sie verursachen Was ist Demenz? (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548635-1&h=1804095286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548635-1%26h%3D711257376%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DHobxLbPhrMc%26a%3DWhat%2Bis%2Bdementia%253F%2BAlzheimer%2527s%2BResearch%2BUK%2B-%2BYouTube&a=Was+ist+Demenz%3F) Alzheimer's Research UK - YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548635-1&h=234759555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548635-1%26h%3D711257376%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DHobxLbPhrMc%26a%3DWhat%2Bis%2Bdementia%253F%2BAlzheimer%2527s%2BResearch%2BUK%2B-%2BYouTube&a=+Alzheimer%27s+Research+UK+-+YouTube)Alzheimer's Research UK unterstützt derzeit bahnbrechende Demenzforschungsprojekte im Wert von fast 34 Millionen Pfund (umgerechnet 47 Millionen US-Dollar) an führenden Universitäten in ganz Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alzheimersresearchuk.org und helfen Sie uns, ein besseres Verständnis für Demenz zu vermitteln.gharris@rainwatercf.orghttp://rainwatercharitablefoundation.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548635-1&h=1595395023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548635-1%26h%3D3257241176%26u%3Dhttp%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.org%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.org%252F&a=http%3A%2F%2Frainwatercharitablefoundation.org%2F)Kontakt:Direktor für Geschäftsentwicklung und ForschungspartnerschaftenRainwater Charitable Foundationgharris@rainwatercf.orgVerwandte Linkshttp://rainwatercharitablefoundation.org/Original-Content von: The Rainwater Charitable Foundation, übermittelt durch news aktuell