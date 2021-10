Rainforest Resources und der Plan „Friends of the Forest“

Quelle: IRW Press

RAINFOREST DEL ECUADOR hat in Rahmen seines Engagements für die Erhaltung der Umwelt und die Entwicklung von Initiativen, die auf die Sensibilisierung der neuen Generationen für die Bedeutung des Schutzes von Flora und Fauna auf der ganzen Welt abzielen, die Bewegung „Friends of the Forest“ (Anm.: Freunde des Waldes) ins Leben gerufen. Diese Bewegung hat Kuscheltiere der für unsere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung