Rain Carbon schließt Harzproduktionsstätte in den Niederlanden im Jahr 2020

Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire) - Rain Carbon Inc., einweltweit führender Hersteller von Produkten auf Kohlenstoffbasis, gabheute bekannt, dass sein Board of Directors die Schließung seinerHarzproduktionsstätte in Uithoorn in den Niederlanden bis Ende März2020 genehmigt hat."Angesichts der sinkenden Rentabilität von Kohlenwasserstoff- undaromatischen C9-Harzen, insbesondere für Druckfarben und Klebstoffe,wird unsere Tochtergesellschaft RÜTGERS Resins B.V. die Produktion inUithoorn bis Ende des ersten Quartals nächsten Jahres einstellen",sagte Rain Carbon President Gerry Sweeney."Eine solche Entscheidung ist nie einfach, da sie sich aufMitarbeiter, Familien und die umliegende Gemeinschaft auswirkt",fügte Sweeney hinzu. "Nach einer intensiven Evaluierung derverfügbaren Optionen in den letzten Quartalen wurde jedoch deutlich,dass ein weiterer Betrieb der Anlage nicht möglich ist. Diezunehmende Konkurrenz durch in Asien hergestellte preisgünstige Harzeund die Entwicklung alternativer Produkte und Technologien reduziertdie Nachfrage nach den in Uithoorn hergestellten Harzen."Sweeney stellte fest, dass sich das Unternehmen mit denbetroffenen Betriebsräten auf einen verantwortungsvollen Sozialplanfür die 60 Mitarbeiter von Uithoorn geeinigt hat, die durch dieWerksschließung betroffen sein werden. "Wir wollen sicherstellen,dass unsere Mitarbeiter fair behandelt werden und deutlich machen,dass wir ihre Loyalität und ihren langjährigen Einsatz für dasUnternehmen wirklich schätzen", sagte er.Für die Kunden von Uithoorn-Harzen "wird es wie gewohntweitergehen. Die Alnlage wird bis zur Stilllegung in Vollproduktionweiterlaufen, und wir verpflichten uns, den Kundenbedarf anKohlenwasserstoff- und aromatischen C9-Harzen mit Lieferungen ausUithoorn bis August 2020 zu decken", sagte Kris Vanherbergen,Executive Vice President, Carbon Distillation and Advanced Materials.Rain Carbon entwickelt zudem Pläne, um Kunden bei der Umstellungauf Harze zu unterstützen, die in der neuen Fabrik für hydrierteKohlenwasserstoffharze in Castrop-Rauxel (Deutschland) sowie amStandort Duisburg (Deutschland) produziert werden, wo einModernisierungsprojekt im Wert von 10 Millionen US-Dollar zurVerbesserung der Qualität und Lieferzuverlässigkeit durchgeführtwird."Wir werden eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um dieÜbergangszeit zu bewältigen, und wir haben unseren technischenService und unsere Produktentwicklungsteams erweitert, umsicherzustellen, dass die Kunden ununterbrochene und lokalproduzierte Lieferungen von hochwertigen DCPD C9-Harzen erhalten, dieauf unserer neu entwickelten eigenen Technologie basieren", sagteVanherbergen.Informationen zu Rain Carbon Inc.Rain Carbon Inc. ist ein führender, vertikal integrierter,weltweiter Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis und mitmodernsten Materialien, die wesentliche Rohmaterialien füralltägliche Gebrauchsgegenstände sind. Das Unternehmen verfügt überzwei Betriebsbereiche: Carbon und Advanced Materials. ImBetriebsbereich Carbon werden die Nebenprodukte von Ölraffinerien undStahlhütten in Produkte auf Kohlenstoffbasis mit hohem Wertkonvertiert, die wichtige Rohmaterialien für die Branchen Aluminium,Graphitelektroden, technischer Ruß, Holzschutz, Titandioxid,feuerfeste Materialien und eine Reihe weiterer globaler Branchensind. Unser Betriebsbereich Advanced Materials erweitert dieWertschöpfungskette der Kohlenstoffverarbeitung durch innovativeWeiterverarbeitung eines Teils unseres Carbon-Outputs,Petrochemikalien und weiterer Rohmaterialien in umweltfreundlicheProdukte aus modernsten Materialien und mit hohem Wert, dieentscheidende Rohmaterialien für die Branchen Spezialchemie,Beschichtungen, Bau, Automobil, Petrochemie und eine Reihe weitererglobaler Branchen sind. Weitere Informationen finden Sie unterwww.raincarbon.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpgPressekontakt:Alan ChappleRain Carbon Inc.Ten Signal RoadStamfordCT USATel. +1 203 517 2818alan.chapple@raincarbon.comOriginal-Content von: Rain Carbon Inc., übermittelt durch news aktuell