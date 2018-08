Rail Leaders´ Summit: Visionen für die Städte der Zukunft

Berlin (ots) -- Gipfeltreffen von Verkehrsministern und Vorstandsvorsitzendenvon Eisenbahnunternehmen- Thema "RAILtropolis - Die Zukunft der Städte heißt Eisenbahn"Die Zukunft der Städte und der Eisenbahn - um nichts weniger drehtsich am 18. September der Rail Leaders´ Summit 2018 im Rahmen derInnoTrans Convention. In der exklusiven Veranstaltung mit rund 400geladenen Gästen von allen Kontinenten diskutieren hochrangigePolitiker und Manager die zukünftigen Anforderungen an eineöffentliche, umweltfreundliche Mobilität in urbanen Räumen undMegacities weltweit. Effiziente Transportsysteme werden zubestimmenden Faktoren für die Lebensqualität einer Stadt. Welchenneuen Ansprüchen müssen die Eisenbahnunternehmen angesichts derrasanten Urbanisierung gerecht werden? Wie lassen sich Metropolenüber die Schiene noch schneller und komfortabler vernetzen?Das von der Deutschen Bahn AG und der Messe Berlin GmbH unter derSchirmherrschaft des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur veranstaltete Gipfeltreffen wird Andreas Scheuer,Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, eröffnen. DieKeynote zur europäischen Infrastrukturpolitik hält Violeta Bulc,Kommissarin für Verkehr in der Europäischen Kommission. Hier wurde imletzten Jahr mit dem Strategiepapier "Europa in Bewegung" eineVielzahl von Initiativen für die Modernisierung und Vernetzung deseuropäischen Verkehrs vorgestellt.Zu den Podiumsgästen gehören Henrik Hololei, Generaldirektor fürMobilität und Verkehr bei der Europäischen Kommission und ChadEdison, stellvertretender Verkehrsminister der California StateTransportation Agency. Der US-Bundesstaat Kalifornien, in dem einigeder am dichtesten besiedelten Ballungsräume der USA liegen, treibtden Bau einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den Metropolenvoran. Im April 2017 wurden mit der "Senate Bill 1" Investitionenüber 54 Milliarden, verteilt über die nächsten zehn Jahre, für dieInfrastruktur in Kalifornien verabschiedet. Mit dabei ist auchAshwani Lohani, Vorstandsvorsitzender der Indischen Eisenbahnen mitüber 1,5 Millionen Angestellten. Der in 2017 beschlossene "NationalRail Plan 2030" sieht für Indien einen Ausbau und eine Integrationdes Schienenverkehrs in ein multimodales Transport-Netzwerk vor.Ein weiterer Diskussionsteilnehmer ist Oleg Belozerov,Vorstandsvorsitzender der Russischen Eisenbahnen. Hier ist rund umMoskau ein Eisenbahnring entstanden, der einen wichtigen Beitrag zurBewältigung der Transportaufkommen der russischen Hauptstadt leistet.Es werden außerdem die Hochgeschwindigkeitsstrecken - wie zumBeispiel zwischen Moskau und Kasan - weiter ausgebaut.Mit dabei ist auch Li Wenxin, Vizegeneraldirektor der ChinesischenEisenbahn, die in den letzten zehn Jahren das größteHochgeschwindigkeitsnetz der Welt errichtet hat, das die chinesischenMetropolen verbindet.Abgerundet wird das Podium von Dr. Richard Lutz,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, die allein im erstenHalbjahr 2018 einen Zuwachs von Reisenden um fast vier Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete. Gemeinsam mit anderenAkteuren will sie die Attraktivität des Eisenbahnsystems durch"Investieren, Modernisieren, Digitalisieren" weiter stärken. Um denwachsenden Verkehrsströmen gerade in und zwischen Ballungsräumensowie den heutigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, setzt dieDeutsche Bahn dabei auf nahtlose intermodale Reiseketten und schnelleEisenbahnverbindungen zwischen Städten wie München und Berlin. DasGespräch führt Karin Helmstaedt, TV-Moderatorin bei der DeutschenWelle.Pressekontakt:Daniela BreitschaftPressesprecherin InnoTransMessedamm 22breitschaft@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell