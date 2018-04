Raiffeisenbank International verkauft Polen-Geschäft an BNP Paribas

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

WIEN/PARIS (dpa-AFX) - Die Raiffeisenbank International (RBI) verkauft ihr polnisches Geschäft an die französische BNP Paribas .



Der Kaufpreis betrage rund 775 Millionen Euro, teilte die RBI am Dienstag in Wien mit. Die Transaktion werde das Kernkapital (CET 1) um 0,9 Prozentpunkte erhöhen, im Konzerngewinn aber ein Loch von 120 Millionen Euro hinterlassen. Ausgenommen von dem Verkauf ist das Geschäft mit Fremdwährungskrediten. Der Abschluss wird im vierten Quartal erwartet./tsk/ivn/APA/das