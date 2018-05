Raiffeisen verkauft Privatbank Notenstein La Roche an Vontobel

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Zürich (awp) - In der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche kommt es zu einer weiteren Bereinigung. Die Raiffeisen-Gruppe verkauft ihre Privatbank Notenstein La Roche für 700 Millionen Franken an die Bank Vontobel. Für die Genossenschaftsbank hat die in der Ära des früheren Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz übernommene Privatbank die Erwartungen nie erfüllt. Vontobel kann dagegen mit seinem Vermögensverwaltungseschäft einen deutlichen Schritt vorwärts machen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten