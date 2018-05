Raiffeisen veräussert Notenstein an Vontobel für 700 Millionen Fr.

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Zürich (awp) - Raiffeisen trennt sich von einer Hinterlassenschaft aus der Zeit des ehemaligen CEO Pierin Vincenz. Das Institut verkauft ihre Privatbanken-Tochter Notenstein La Roche an Vontobel. In Zukunft will sich Raiffeisen auf das Kundensegment der Privatkunden mit kleinen und mittelgrossen Vermögen konzentrieren. Die Institute vereinbarten einen Kaufpreis von rund 700 Millionen Franken.

Der Verwaltungsrat von Raiffeisen habe sich entschlossen, das Geschäftssegment ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten