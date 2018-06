Raiffeisen-DV: Weitere VR-Rücktritte – Keine Déchargeabstimmung

Lugano (awp) - Bei der Delegiertenversammlung von Raiffeisen Schweiz am Samstag in Lugano haben angesichts massiver Kritik der Delegierten zwei weitere Verwaltungsräte auf ihre Wiederwahl in das Gremium verzichtet. Es handelt sich um die Zürcher Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer und den Tessiner Politiker Angelo Jelmini.

Die Abstimmung über die Entlastung der Raiffeisen-Führungsspitze wurde auf eine ausserordentliche Delegiertenversammlung im November verschoben, wie Vizepräsident Pascal ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten