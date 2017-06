Die Raiffeisen Bank kann auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken!

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

Liebe Leser,

RBI blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Auch das Auftaktquartal 2017 ist geglückt. Während die Bruttoerträge im 1. Quartal moderat um 8,5% auf 1,3 Mrd € zulegten, kletterte der Gewinn pro Aktie um 97,1% auf 0,67 €. Obwohl das Geschäftsjahr 2016 positiver ausgefallen ist als erwartet, wird keine Dividende ausgeschüttet. Seit der Finanzkrise sind Banken zahlreichen Regulierungen unterworfen. Ein wesentlicher Punkt des BASEL-Regelwerks ist die Eigenkapitalausstattung. Um die Zielvorgaben zu erreichen, behält RBI seit 2013 die gesamten Gewinne im Unternehmen.

Die Altaktionäre der RZB erhalten rund 36 Mio neu ausgegebene RBI Aktien

2017 ist das erste Jahr, von dem sich Aktionäre eine Dividende erhoffen dürfen. Zum einen aufgrund der positiven Konjunkturdaten im Euroraum – vor allem in Osteuropa – und zum anderen aufgrund der abgeschlossenen Fusion mit der Raiffeisen Zentralbank (RZB). Lange wurde eine Vereinfachung des Konzernkomplexes gefordert. Dieser Forderung wurde man jetzt gerecht. Die RZB wurde per März 2017 in die rund zehnmal größere Tochter RBI verschmolzen.

Die fusionierte Bank firmiert weiterhin unter Raiffeisen Bank International und bleibt unter der gleichen ISIN/WKN an der Wiener Börse gelistet. Die Altaktionäre der RZB erhalten rund 36 Mio neu ausgegebene RBI Aktien. RBI verfügt nach der Fusion über eine harte Kernkapitalquote (CET-Ratio 1) von 12,2% und kommt dem mittelfristigen Ziel von 13% näher. Positiv entwickelte sich auch das Verhältnis von faulen Krediten (Non Performing Loans bzw. NPL) zu den gesamten Kreditforderungen. Das NPL-Ratio verringerte sich auf 8,3% nach 8,7% im Vorjahr.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.