Raiffeisen Bank: Lohnt sich diese Aktie?

Die Aktie der Raiffeisen Bank hat im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Am 18. März sank der Kurs beim Stand von 10,66 Euro auf ein neues Mehrjahrestief. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Erholungsbewegung. Sie führte den Kurs Anfang Juni im Hoch bis auf 18,94 Euro, wodurch der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



