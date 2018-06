Raiffeisen Bank International und kompany unterzeichnen Vertrag über Business-KYC-Lösung der nächsten Generation

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

Wien (ots/PRNewswire) -- Vertrag umfasst die Entwicklung und Implementierung einerkonzernweiten Business-KYC-Lösung- Kunden profitieren von einemvollständig konformen, schlanken und effizienten KYC-ProzessWeiterer Meilenstein für Elevator Lab, dem Fintech-Partnerprogrammder RBIDas österreichische RegTech-Startup kompany und die RaiffeisenBank International (RBI) unterzeichneten einen Vertrag über dieEntwicklung und Implementierung einer konzernweiten KYC (Know YourCustomer)-Lösung der nächsten Generation.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/705268/kompany_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/705256/kompany_Russell_Perry_Johann_Strobl.jpg )Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI, bestätigt, dassbeide Seiten in die Umsetzungsphase gehen. "Unser Ziel war es, denZeit- und Kostenaufwand für die Einhaltung der regulatorischenVorschriften zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit kompany hilft uns,dieses Ziel zu erreichen, indem wir den Prozess durch modernsteTechnologie rationalisieren, was uns einen Wettbewerbsvorteil bei derBetreuung unserer Geschäftskunden verschafft."Die KYC-Lösung wurde entwickelt, indem mehrere Anwendungen in einevollständige und einzigartige Cloud-basierte Plattform integriertwurden, wodurch die Prozesse und Compliance-Schritte entsprechend derStruktur und den Geschäftsanforderungen der RBI optimiert wurden.Kunden profitieren von mehreren neuen Mehrwertfunktionen wie einemautomatisierten und grenzüberschreitenden Echtzeitzugriff aufHandelsregisterinformationen. Dadurch müssen Kunden im KYC-Prozesskeine Originaldokumente mehr vorlegen, wenn die erforderlichenUnternehmensinformationen über öffentliche und amtliche Quellenabgerufen werden können.Russell E. Perry, Gründer und CEO von kompany, freut sich, die RBIzu den Bankkunden von kompany hinzuzufügen: "Als führendeRegTech-Plattform für amtliche Unternehmensinformationen in Echtzeithaben wir einen Blueprint für eine Business-KYC-Lösung der nächstenGeneration speziell für die Finanzbranche entwickelt. Im Rahmen vonElevator Lab, war die RBI ein großartiger Partner und wir freuen unsnun auf die Zusammenarbeit mit der RBI bei der weiterenAutomatisierung ihrer Compliance-Prozesse."Weiterer Meilenstein für Elevator Lab, dem Fintech-Partnerprogrammder RBIDie Vertragsunterzeichnung ist auch ein weiterer Meilenstein imFintech Engagement der RBI. kompany war einer von fünf Teilnehmernder ersten Runde des Fintech-Partnerschaftsprogramms Elevator Lab derRBI. Während des Programms entwickelten RBI und kompany den Proof ofConcept für diese konzernweite Business-KYC-Lösung.Noch bis zum 24. Juni ruft die RBI für die Einreichung vonFintech-Lösungen für die zweite Runde von Elevator Lab auf:http://www.elevator-lab.comÜber Raiffeisen Bank International (RBI)Die RBI betrachtet Österreich, wo sie als eine führende Kommerz-und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) alsihren Heimmarkt. 14 Märkte der Region werden durch Tochterbankenabgedeckt, darüber hinaus umfasst der RBI-Konzern zahlreiche andereFinanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den BereichenLeasing, Vermögensverwaltung und M&A. Insgesamt betreuen rund 50.000Mitarbeiter 16,6 Millionen Kunden in mehr als 2.400 Geschäftsstellen,der überwiegende Teil davon in CEE. Die Aktie der RBI notiert an derWiener Börse. Die Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent ander RBI, der Rest befindet sich im Streubesitz. Innerhalb derRaiffeisen Bankengruppe ist die RBI das Zentralinstitut derRaiffeisenlandesbanken sowie sonstiger verbundener Kreditinstituteund nimmt in dieser Funktion wesentliche Serviceaufgaben wahr.Über kompanykompany bietet einen automatisierten Echtzeitzugriff aufoffizielle und amtliche Handelsregisterinformationen, einschließlichder hinterlegten Firmendokumente von mehr als 100 MillionenUnternehmen in 150+ Ländern und Staaten, für Kunden-Onboarding (KYC),Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML), verstärkte Due-Diligence-Prüfungen(EDD) und andere laufende Compliance Prozesse. Hinzu kommenzusätzliche Dienstleistungen wie Übersetzungen für offizielleDokumente, Zugang zu PEP und Sanktionslisten und eine Reihe vonmaßgeschneiderten Lösungen (z.B. Umsatzsteuernummer und IBANVerifizierung). kompany ist offizielle Verrechnungsstelle derRepublik Österreich und offizieller Distributor von European BusinessRegister und anderen weltweiten Handelsregistern.Über Elevator LabNach der erfolgreichen ersten Runde 2017/18 geht dasFintech-Partnerprogramm Elevator Lab der RBI derzeit in die zweiteRunde. Dieses Jahr sucht die RBI innovative Ideen und Lösungen ausden Bereichen Advanced Analytics, Corporate Banking, Investing &Trading Tech, New Branch Experience, Open Banking und RegTech.Bewerbungen sind bis zum 24. Juni 2018 möglich.http://www.rbinternational.com | http://www.elevator-lab.com |http://www.elevator-ventures.comhttp://www.kompany.com