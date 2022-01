Raiffeisen Bank-Aktie: Das kann leicht ins Auge gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

Im November bildete die Aktie der Raiffeisen Bank bei 29,46 und 29,30 Euro ein Doppelhoch aus und fiel anschließend wieder zurück. Gestoppt wurde der Abverkauf erst auf dem 50-Tagedurchschnitt. Er ist seit Ende November umkämpft, kann aber bislang von den Bullen an den meisten Tagen behauptet werden. Am Freitag fielen die Notierungen jedoch zum ersten Mal in diesem Jahr unter



